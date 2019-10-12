森川里海風箏季 彩繪風箏滿天飛

花蓮林區管理處12日起在花蓮大農大富平地森林園區展開為期15天的「森川里海風箏季」，不少民眾自備風箏前來施放。中央社記者張祈攝 108年10月12日

（中央社記者張祈花蓮縣12日電）花蓮林區管理處即日起在花蓮大農大富平地森林展開為期15天的「森川里海風箏季」，處長楊瑞芬邀請遊客攜帶自然材質、環保回收材質風箏來參加風箏盛事。

大農大富平地森林園區草皮面積開闊，東北季風是最適合施放風箏的時候，林管處邀請當地阿美族太巴塱部落一同參與，現場教學施放八角星星風箏升空，「嗚、嗚」鳴響聲此起彼落。

楊瑞芬說，昔日太巴塱部落藉由風箏向祖靈溝通及呼喚，風箏季結合當地文化，民眾可帶著材料向族人取經，也歡迎民眾自備風箏一同響應。

今天上午舉行開幕式，不少民眾自備風箏前來施放，就讀太巴塱國小四年級的林姓學生也帶著自製的八角星星風箏前來，跟著部落耆老一起施放，他說，幾次施放都不太成功，比想像中更難。

活動現場也擺設「森川里海濕地保育闖關市集」，全是推動濕地保育的農友、周邊社區組成，展示花蓮從北至南25個在地里山社區的農特產。

森川里海風箏季活動即日起至27日，每天都有彩繪風箏DIY、套色風箏租借體驗，19、26日還有風箏傳情、三代風箏等主題性活動。（編輯：張銘坤）1081012