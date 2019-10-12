更多編輯台推薦新聞：
影片／國民客場完封紅雀 國聯冠軍賽旗開得勝
運動

影片／國民客場完封紅雀 國聯冠軍賽旗開得勝

颱風哈吉貝威力估61年來最強 東京迪士尼首度因颱風整日停業
國際

颱風哈吉貝威力估61年來最強 東京迪士尼首度因颱風整日停業

特稿／普世價值還是中國市場 NBA風波後企業恐更糾結
國際

特稿／普世價值還是中國市場 NBA風波後企業恐更糾結

專題／移工來台30年 近看台灣社會不可或缺的異鄉人
生活

專題／移工來台30年 近看台灣社會不可或缺的異鄉人

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

秋行軍蟲疫情延燒 國慶連假雲林防疫不打烊

最新更新：2019/10/12 16:56
秋行軍蟲疫情持續延燒，雲林縣除斗南、斗六外，皆有疫情傳出，雲林縣農業處長魏勝德（右）12日前往田區了解疫情。（雲林縣政府提供）中央社記者黃國芳傳真　108年10月12日
秋行軍蟲疫情持續延燒，雲林縣除斗南、斗六外，皆有疫情傳出，雲林縣農業處長魏勝德（右）12日前往田區了解疫情。（雲林縣政府提供）中央社記者黃國芳傳真　108年10月12日

（中央社記者黃國芳雲林縣12日電）秋行軍蟲疫情持續延燒，雲林縣除斗南、斗六外，皆有疫情傳出，雲林縣農業處長魏勝德今天前往田區了解疫情時表示，連假期間，持續受理通報與勘查鑑定，並輔導農民用藥。

雲林縣政府表示，硬質玉米受秋行軍蟲危害田區數已達7成，青割玉米也將近2成受害，總計危害面積約1000公頃。近來虎尾、西螺也有零星疫情傳出，秋行軍蟲肆虐範圍有擴大跡象，籲請農民持續加強田間巡查，即時通報、防治。

連假期間，魏勝德帶領農業處員工前往田區了解疫情，他說，防疫工作不斷電，雲林縣政府持續受理農民通報與勘查鑑定，一經鑑定是秋行軍蟲危害，當場輔導農民用藥。

魏勝德指出，因應各鄉鎮市公所連假沒有上班，緊急防治藥劑分派工作直接由縣府接手，由防疫人員直接送到農民手上，立即供應農民噴藥防治所需。

魏勝德表示，由於秋行軍蟲疫情嚴重，直接影響今年玉米收獲量，農民反映產量無法達到每分地250公斤，導致無法領取轉作獎勵金，農民希望中央政府儘快研議放寬認定標準，同時簡化程序，降低損失。（編輯：林沂鋒）1081012

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報