秋行軍蟲疫情延燒 國慶連假雲林防疫不打烊

（中央社記者黃國芳雲林縣12日電）秋行軍蟲疫情持續延燒，雲林縣除斗南、斗六外，皆有疫情傳出，雲林縣農業處長魏勝德今天前往田區了解疫情時表示，連假期間，持續受理通報與勘查鑑定，並輔導農民用藥。

雲林縣政府表示，硬質玉米受秋行軍蟲危害田區數已達7成，青割玉米也將近2成受害，總計危害面積約1000公頃。近來虎尾、西螺也有零星疫情傳出，秋行軍蟲肆虐範圍有擴大跡象，籲請農民持續加強田間巡查，即時通報、防治。

連假期間，魏勝德帶領農業處員工前往田區了解疫情，他說，防疫工作不斷電，雲林縣政府持續受理農民通報與勘查鑑定，一經鑑定是秋行軍蟲危害，當場輔導農民用藥。

魏勝德指出，因應各鄉鎮市公所連假沒有上班，緊急防治藥劑分派工作直接由縣府接手，由防疫人員直接送到農民手上，立即供應農民噴藥防治所需。

魏勝德表示，由於秋行軍蟲疫情嚴重，直接影響今年玉米收獲量，農民反映產量無法達到每分地250公斤，導致無法領取轉作獎勵金，農民希望中央政府儘快研議放寬認定標準，同時簡化程序，降低損失。（編輯：林沂鋒）1081012