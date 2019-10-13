明星級冬候鳥報到 台南賞鳥季拉開序幕

每年到台南濱海地區過冬的黑面琵鷺族群，今年第一批於9月報到後，至今陸續有度冬族群報到。圖為七股頂山棲地的黑面琵鷺族群。（台南市生態保育學會提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 108年10月13日

（中央社記者楊思瑞台南13日電）每年到台南濱海地區過冬的候鳥開始報到，明星級的黑面琵鷺與黑腹燕鷗族群數量慢慢增加，吸引不少愛鳥人士前往觀賞。

台南市生態保育學會榮譽理事長邱仁武今天表示，今年第一批黑面琵鷺在9月報到後，至今陸續有度冬族群報到；棲息在七股黑面琵鷺保護區、頂山賞鳥亭、四草野生動物保護區等棲地，數量約400多隻。

邱仁武指出，今年的黑面琵鷺保育季系列活動將於20日登場；主場地位於黑面琵鷺保護區旁邊的七股特生中心黑面琵鷺展示館前，安排黑面琵鷺數來寶、黑面琵鷺親子賞鳥行、黑面琵鷺環保創意展、親子輕旅行等。

除了黑面琵鷺之外，以北門潟湖為主棲地的另一種明星級冬候鳥黑腹燕鷗也已報到。長期觀察黑腹燕鷗生態，並常為遊客導覽的民宿餐廳業者洪有志表示，近年數量最多的時候約有1、2萬隻；目前目測約有2000多隻，還不算多，且棲息在離岸邊較遠的蚵棚。

洪有志表示，估計11月時鳥況最佳，遊客在黃昏時的岸邊駐足，就可觀賞到黑腹燕鷗族群覓食後飛回棲息地時，被稱為「黃昏之舞」的壯觀場面。

他說，黑腹燕鷗極易受人為干擾驚嚇，會不斷向遊客宣導，不要穿著太鮮艷的衣物、不要拍手、驚呼，靜靜觀賞大自然提供的美景；以免以後黑腹燕鷗變少，就無緣再欣賞到壯觀場面。（編輯：黃世雅）1081013