新北：拆除占用公地違建 兩年收回近20公頃

（中央社記者王鴻國新北13日電）新北市工務局推動「點亮新北美樂地」專案，拆除零碎占用公有地違建進而整合提升居住環境，兩年多來累計拆近百案，收回達19.35公頃用地，扭轉市容景觀及土地活用。

工務局今天表示，為遏止公有地搭蓋違建，新北市政府自106年起成立「點亮新北美樂地」專案計畫，強力拆除被長期占用的公有地違建，截至9月底止，共拆除94案，收回達19.35公頃用地。

工務局表示，包括汐止建成路公有地被長期占用搭建鐵皮屋並圍地耕作，在今年4月依法強制取締收回後，興建汽車停車場；三重區長榮路遭長期占用搭蓋兩層樓鐵皮屋作為私人居住及倉庫使用，9月拆除並由劃設機車停車格。

另外，永和區文化路上一處兩層樓違建，占用道路用地，今年5月強制拆除完畢後， 3米寬的巷弄也拓寬至6米，車輛通行更順暢，也提升用路人安全。

工務局表示，將持續拆除並利用零碎大小遭占用公有地，經由跨機關合作轉作綠地、道路拓寬、道路瓶頸打通及開闢公園等設施，不僅能活化遭占用的公有地，也能有效整合提升居住環境，扭轉市容景觀。（編輯：方沛清）1081013