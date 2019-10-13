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新港奉天宮媽祖跨海馬祖 完成離島巡安遶境

最新更新：2019/10/13 20:51
嘉義新港奉天宮舉行「馨護台灣 騎島平安」活動，13日完成馬祖巡安遶境行程，上午進行媽祖起駕回鑾儀式，馬祖宮廟廟管會恭送新港奉天宮開台媽祖回程，車隊至福澳碼頭。（金板境天后宮廟管會提供）中央社 108年10月13日
嘉義新港奉天宮舉行「馨護台灣 騎島平安」活動，13日完成馬祖巡安遶境行程，上午進行媽祖起駕回鑾儀式，馬祖宮廟廟管會恭送新港奉天宮開台媽祖回程，車隊至福澳碼頭。（金板境天后宮廟管會提供）中央社 108年10月13日

（中央社馬祖13日電）新港奉天宮舉辦「馨護臺灣、騎島平安」活動慶祝媽祖蒞台400週年，今天完成4天3夜馬祖巡安遶境行程，搭乘台馬輪返回台灣，金板境天后宮天上聖母、津沙境天上聖母福澳碼頭相送。

新港奉天宮團員們依依不捨，他們說，希望有一天能再到馬祖，後會有期了。

新港奉天宮馬祖巡禮11日南竿、12日北竿，最後1天晚間開台媽祖鑾駕、津沙天后宮天上聖母12日共同駐蹕鐵板天后宮，今天上午7時媽祖起駕回鑾儀式，金板境天后宮廟管會主委馮章明、津沙天后宮廟管會主委陳志華、新港奉天宮董事長何達煌等上香，祈福平安圓滿，並恭送新港奉天宮開台媽祖回程，車隊至福澳碼頭。

新港奉天宮董事長何達煌代表感謝南北竿各宮廟主委、幹部與鄉親熱情會香、接待及地方協助，順利完成離島巡安遶境。（編輯：林沂鋒）1081013

嘉義新港奉天宮舉行「馨護台灣 騎島平安」活動，13日完成馬祖巡安遶境行程，搭乘台馬輪返回台灣。圖為參與人員在馬祖劍碑前留影。（新港奉天宮提供）中央社 108年10月13日
嘉義新港奉天宮舉行「馨護台灣 騎島平安」活動，13日完成馬祖巡安遶境行程，搭乘台馬輪返回台灣。圖為參與人員在馬祖劍碑前留影。（新港奉天宮提供）中央社 108年10月13日
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