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大巨蛋防災避難模擬都審過關 北市：細節未出爐

最新更新：2019/10/15 13:56
大巨蛋案14日防災避難模擬審議過關，台北市議會教育委員會15日上午赴大巨蛋視察。圖為大巨蛋連通道。中央社記者劉建邦攝　108年10月15日
大巨蛋案14日防災避難模擬審議過關，台北市議會教育委員會15日上午赴大巨蛋視察。圖為大巨蛋連通道。中央社記者劉建邦攝　108年10月15日

（中央社記者劉建邦台北15日電）大巨蛋案昨天防災避難模擬審議過關，台北市議員今天赴大巨蛋視察，並詢問都審會要求退縮空間，詳細內容規劃已出爐嗎？大巨蛋籌備處表示，退縮範圍細節還未出爐。

台北市議會教育委員會上午赴大巨蛋視察，包含中國國民黨籍市議員陳重文、吳世正、民主進步黨議員阮昭雄、時代力量議員林穎孟、黃郁芬、社民黨議員苗博雅出席，都發局、體育局等官員陪同。

吳世正在現場表示，柯文哲上任後，讓大巨蛋案審議多年，但都審會卻昨天審議過關，從處理大巨蛋相關官員像前副市長林欽榮、前都市發展局長林洲民等人都相繼離職，柯文哲就是要找台階下，市府審議標準根本反覆不定。

苗博雅、林穎孟等議員都質疑昨天都審會通過要求遠雄開放1樓戶外空間是否有數據，可證明對防災避難模擬有幫助。

都發局官員現場表示，都審會昨天審議結果，要求遠雄在影城棟、商場棟地面層出口轉角處退縮，除可增加戶外容留空間，也能增進公共安全，相關數據仍由遠雄精算中。

他指出，都審會也要求巨蛋棟內新增2座樓梯，目前未施工，都審通過後，仍有環評、建照變更，大巨蛋才可全面復工。

對議員質疑都審會昨天通過要求，但相關數據根本未出爐。大巨蛋籌備處副執行長陳世浩現場受訪時說，因都審會昨天才通過，退縮範圍未出爐，還沒精算，須由遠雄執行、送件，市府核定後會對外公布退縮細節，且不須送委員會審議。遠雄代表指出，若通過環評等過程後，仍需一年半才會完工。

台北市都審會昨天審理大巨蛋防災避難模擬，部分市議員與委員提出異議，全案仍修正通過，修正內容包含商場及影城轉角退縮為半戶外遮簷空間，增加地面層避難面積等，出席都審會多名議員認為北市府是強渡關山。

大巨蛋通過都審後，仍有台北市環評委員會的環境差異分析、台灣建築中心性能審查、台北市建管處的建照變更，環差文件已送件。（編輯：李錫璋）1081015

大巨蛋案14日防災避難模擬審議過關，台北市議會教育委員會15日上午赴大巨蛋視察。圖為大巨蛋內部。中央社記者劉建邦攝　108年10月15日
大巨蛋案14日防災避難模擬審議過關，台北市議會教育委員會15日上午赴大巨蛋視察。圖為大巨蛋內部。中央社記者劉建邦攝　108年10月15日
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