大巨蛋都審案 北市：戶外退縮空間仍需精算

（中央社記者劉建邦台北15日電）大巨蛋防災避難模擬昨天都審過關，都發局長黃景茂今天說，委員會共識是透過增加戶外空間，提升避難安全，但戶外退縮空間細節仍需精算，後續也不用經都審會審議及電腦模擬。

台北市都市設計委員會昨天審議大巨蛋案，擔任主席的黃景茂會後宣布修正通過，意味大巨蛋離全面復工又前進一步，引發熱議。針對外界質疑電腦模擬等議題，北市府今天中午召開記者會，黃景茂等都市發展局官員參與。

黃景茂表示，依軟體開發單位英國格林威治大學消防工程組解釋，情境二的參數組合極端，昨天有委員指出，沒有任何軟體可模擬恐攻情境，強調委員會共識是要求遠雄退縮商場及影城轉角處，增加戶外遮簷避難空間，且委員會通過內容是正面，有助防災避難安全。

媒體問及，退縮空間細節是否出爐以及還需由北市審議嗎？黃景茂說，委員會昨天共識就是在人潮壅塞節點增戶外避難空間，換算後，每平方公尺可容納3人以上，約7萬3000人，意味著防災疏散空間會更大。

黃景茂指出，但戶外退縮空間數據仍須精算、討論，後續不必提到都審會審議，電腦模擬情境是假設發生災難狀況，但昨天委員會要求增加戶外避難空間，人已到戶外，所以也不用進行電腦模擬，並強調不會影響疏散避難時間。

都發局官員現場解釋，電腦模擬軟體是針對建物內，建物外無法模擬，委員會昨天指影響防災避難有很多因素，時間是其中一項，應要防止民眾恐慌，且有秩序到戶外避難也比避難時間更重要，委員會建議增加戶外避難空間，可增加人潮疏散密度，對防災避難有正面影響。

至於遠雄同意增加戶外退縮空間是否影響後續議約。黃景茂說，遠雄代表昨天出席委員會，經討論後，同意委員會要求。至於是否影響議約，他無法回答，但強調遠雄代表是同意委員會要求。（編輯：李錫璋）1081015