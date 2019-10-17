花蓮蔚山包機直航 市公所打頭陣

（中央社記者張祈花蓮縣17日電）花蓮市公所與韓國蔚山廣域市簽訂2航次往返航班，首航自韓國出發，今天上午抵達花蓮，帶來上百名韓籍遊客，在地旅行社規畫4天3夜旅遊行程，花蓮團由市長魏嘉賢領軍赴韓旅遊。

韓國蔚山廣域市位於朝鮮半島東南端，屬工業城市，也是現代集團所在地，蔚山廣域市與花蓮市締結為姐妹市已長達38年，兩地包機由釜山航空負責，每班約有150個座位，往返2航次共4航班。

首班航班由蔚山廣域市觀光振興科長崔平煥帶隊，今上午11時降落花蓮機場，121名韓籍遊客預計停留4天3夜，入住花蓮1晚，將前往太魯閣國家公園、七星潭、東大門夜市等地及北部縣市。

而魏嘉賢帶領161名遊客組成的花蓮團，預計今下午抵達蔚山機場，參訪當地輕能源、綠能等建設，走訪蔚山大孩子夜市、鯨魚文化特區等。魏嘉賢說，期望藉由包機將花蓮行銷出去，讓更多人能夠走進來旅遊。

另外，花蓮縣府促成的花蓮直飛韓國仁川定期航班，將於29日登場，冬季航線暫定至明年3月28日，班機由易斯達航空負責，每週二、四、六直飛；26日另包機直飛柬埔寨的吳哥窟及金邊，由天空吳哥航空負責，共有2梯次。

除了地方政府積極開闢包機航線，民進黨籍立委蕭美琴也正與日本沖繩宮古島下地島機場、華信航空聯繫包機事宜，最快下月底有望促成包機直飛日本。（編輯：張銘坤）1081017

花蓮市公所與韓國蔚山廣域市簽訂2航次往返航班，首航自韓國出發，17日上午抵達花蓮，帶來上百名韓籍遊客，花蓮市公所於入境出口迎接賓客。中央社記者張祈攝 108年10月17日