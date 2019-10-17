更多編輯台推薦新聞：
台裔美籍球迷匿名募得百萬 NBA開幕戰送T恤挺香港
兩岸

台裔美籍球迷匿名募得百萬 NBA開幕戰送T恤挺香港

抗議Google抗氣候變遷兩種嘴臉 倫敦媽媽們上街怒吼
國際

抗議Google抗氣候變遷兩種嘴臉 倫敦媽媽們上街怒吼

文化+出書了》「做伙走台步」專訪台語文人物的深切本土思念
文化

文化+出書了》「做伙走台步」專訪台語文人物的深切本土思念

專題／長城舉目可見 北京北溝村成為知名民宿村
兩岸

專題／長城舉目可見 北京北溝村成為知名民宿村

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

中市段考命題影射韓國瑜卑鄙 藍議員批太離譜

最新更新：2019/10/17 15:11

（中央社記者郝雪卿台中17日電）台中光榮國中段考試題疑影射國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜「卑鄙」，國民黨台中市議會黨團今天批評太離譜。校方認為不妥適，口頭告誡。命題教師澄清，未特意誣衊任何人。

國民黨台中市議員李中、黃馨慧、楊正中、賴義鍠、李麗華等人今天中午在黨團辦公室舉辦記者會，對於國中國文科段考題目出現影射政治人物的試題，他們都批評不應該以試題引導學生政治傾向。

根據李中提供的試題，選項內容是「韓總管是個奸詐『卑鄙』的小人，大家都對他嗤之以鼻／國榆出身『卑鄙』，世家大族多瞧不起他，不願與之為伍。」要學生判斷各選項引號中的詞語何組意思前後相同。

李中等人認為，利用試題引導學生政治傾向真的太離譜，而且這是段考題目，全校同一年級都用這套考題，校方卻沒有審核，他們要求政治全面退出校園。

民進黨台中市議員蔡耀頡也批評，這個題目出現在學校段考裡很離譜，但台中市長盧秀燕卻狀況外，等到被詢問才知道這件事情，未即時掌握訊息，市府簡直是螺絲鬆了。

光榮國中則聲明對於國文老師因命題思慮不周引起的紛擾與憂心，致上最深的歉意。校方指出，段考結束後各科召開試題檢討會議也覺得不妥適，針對試題內容進行專業對話做為日後命題參考，也對命題老師口頭告誡。

台中市教育局指出，這次命題教師依循往例工作，但因教師太過專注於專業詞語運用恰當與否，在選項安排上忽略人名是否合宜。

命題教師也澄清是任意編寫，非刻意設定某政黨或政治人物，自己從未參加任何政黨，對政治也不熱中，只是單純測驗學生語彙程度，沒有特意誣衊任何人。（編輯：洪學廣/卞金峰）1081017

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報