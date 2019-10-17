釋迦授粉期運送生雞糞 貨車闖關台東受罰

釋迦農最喜歡的肥料是生雞糞，但若沒有覆土易孳生蒼蠅、臭味飄散，衍生環境衛生問題，台東縣政府禁止外縣市生雞糞非法進入；由於到了釋迦授粉期，從國慶連續假期至今，已攔截3台運送生雞糞貨車進入台東。（台東縣政府提供）中央社記者盧太城台東縣傳真 108年10月17日

（中央社記者盧太城台東縣17日電）又到了釋迦授粉期，從國慶日連續假期至今，3台運送生雞糞貨車企圖闖關進入台東遭攔截，6月至今已攔查8件，阻止12萬3000公斤生雞糞進入台東。

生雞糞惡臭，孳生蠅蟲，對環境造成很大困擾，且為了防止外縣市雞鴨染病疫情進入台東，台東縣政府禁止外縣市生雞糞非法進入台東縣。

國慶日連續假期至今，台東縣政府已經在南迴公路攔查3輛裝運生雞糞的貨車企圖進入台東。台東縣政府農業處統計，從8月至今已攔查8件，總計12萬3000公斤生雞糞，每輛車罰款新台幣6萬元。

台東縣政府農業處表示，由於生雞糞含氮肥高，對於種植果樹、生薑的農民而言，的確是廉價又實用的肥料；不過，在田間使用生雞糞當肥料，沒有覆土容易孳生蒼蠅、臭味飄散，衍生環境衛生問題非常嚴重。

楊姓釋迦農表示，釋迦農最喜歡的肥料是生雞糞，通常一個產期只要放一包生雞糞，各種營養分就夠了。最近又到釋迦授粉期因此才會有業者企圖從南部縣市運送生雞糞到台東販售。

農業處表示，養禽畜牧場必須將禽糞腐熟、發酵後才能運出；再者，需要的農民必須向持有畜牧場登記證的場主，簽定廢棄物再利用合約，才可以將畜牧場的禽糞運到田間使用，農民在使用腐熟、發酵的糞便必須覆土，才能避免曝露產生臭味及蚊蠅。

農業處表示，目前台東境內的養雞場對於雞糞的處理皆符合規定，尚未查獲未經發酵的生雞糞流出，縣內查獲的生雞糞都是外縣市闖關進入。

農業處強調，未依規定申請「雞糞清運遞送聯單」非法運送生雞糞進入台東縣，將依廢棄物清理法第49條處新台幣6萬元以上30萬元以下的罰鍰，並得沒入清除機具、處理設施或設備。（編輯：方沛清）1081017