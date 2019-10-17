國慶升旗喊韓總統加油 高市府：違行政中立將罰

（中央社記者王淑芬高雄17日電）高市府在雙十國慶辦升旗典禮，但台上主持人熊海靈卻喊「韓總統加油」，引發外界批評，觀光局代理局長邱俊龍坦承有違行政中立，將開罰廠商，可能採減價收受或違約扣款辦理。

高雄市政府在雙十國慶於高雄展覽館前廣場舉辦「潮國慶 少年ㄟ升旗去」活動，當天參加民眾不時高喊「總統好」、「凍蒜」等，讓國慶升旗彷彿成了國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜的造勢活動；尤其主持人熊海靈在活動開始時就喊「韓總統加油」，引發外界批評。

邱俊龍今天在媒體聯訪時坦承熊海靈「違反行政中立」，並指出承辦廠商既然受政府委託辦理就應遵守規範，後續將會裁罰。

他指出，市府蒐集相關資訊和畫面後，將請會計和政風單位就合約條文研議並依據合約執行，如果合約條文比較模糊，就會從「減價收受」或「違約扣款」著手。

他強調，升旗典禮就是以國家喜慶有關的語言為主，涉及選舉語言就不妥；另外，對於9日晚上有一場「金曲之夜」也有歌手在台上大喊「當選」，邱俊龍則說那場活動是業者提案舉辦，市府為指導單位，因為是歌手突然發聲相挺，市府不會處置。（編輯：洪學廣/卞金峰）1081017