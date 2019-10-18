讓機車外送員休息 公有停車場提供免費時段

（中央社記者黃旭昇新北18日電）新北市府交通局今天表示，將規劃機車卸貨停車區域，並開放外送員臨時停靠家長接送區，公有停車場也提供機車免費停車時段，方便機車外送員休息、上廁所，盼放慢車速注意安全。

針對食物外送員屢次發生機車重大車禍事故，交通局17日下午邀交通部道安委員會和台北區監理所、新北市府警察局、市府勞工局，及位於新北市的外送平台業者Uber Eats 開會研討道路安全因應對策。

交通局長鍾鳴時說，食物外送員的議題分別是勞工關係與企業責任、網路派遣與人因限制、行車安全與交通管理等3大項目。建議業者對超速的外送員應有停權機制，並交安宣導職業安全教育訓練，以減少違規與肇事風險。

勞工局長陳瑞嘉表示，外送平台Uber Eats上線登錄的外送員約有1萬6000人，Foodpanda 有2萬3000人左右。已有外送員申請籌組設立「餐飲代訂派送職業工會」，凝聚力量向雇主爭取更好的勞動條件，市府將積極輔導成立工會。

勞工局表示，業者應安排員工接受安全衛生教育訓練，建議將交通安全納入課程，並要求業者落實人、車的安全訓練。交通局將主動安排教育訓練與交安講習。

Uber Eats平台業者指出，平台已可透過App偵測外送員是否有違規超速。

鍾鳴時在新聞稿中表示，網路即時派遣是智慧手機發達後的新興產業，以人與網路時間競賽，與Uber叫車以趟次計算報酬比較，問題更嚴峻，目前似乎無專法可管。

交通局建議平台業者，一旦外送員被偵測到有高風險駕駛行為，應記點甚至停權、停派，取消工作獎金等誘因，以減少外送員搶快。

交通局表示，後續將規劃機車卸貨停車區域，並檢討開放外送員臨時停靠家長接送區，全市公有停車場也提供機車享有前30分鐘停車免費，方便機車外送員休息、上廁所。讓外送員有更好的工作環境，並能放慢行車速度、注意行車安全。

為確保用路人安全，市府警察局將針對外送熱區加強執法，並註記違規和事故案件，作為交通違規及肇事原因分析統計。（編輯：張銘坤）1081018