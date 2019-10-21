老工廠變身新大樓 中市府藉容積獎勵改建

（中央社記者郝雪卿台中21日電）台中市南區一處50年老工廠將改建為新大樓，台中市長盧秀燕今天出席開工典禮時指出，藉由容積獎勵、稅捐減免等措施，鼓勵業者更新改建危險老舊建築，加速都市更新。

盧秀燕到場見證改建工程開工致詞時指出，台中雖是相對較年輕的城市，但屋齡30年以上建物將近40萬戶，10年後預計增加至75萬戶，老舊建物通常有巷弄狹窄、消防設施不足、公共設施與管線老舊、耐震度不足等問題，因此鼓勵業者積極投入更新改建。

台中市都發局長黃文彬指出，為加速危險及老舊建築物重建，市府配合中央「都市危險及老舊建築物加速重建條例」，提供符合條件的開發業者容積獎勵、地價稅、房屋稅減免等獎勵措施，鼓勵針對30年以上的危老建築更新改建。

黃文彬表示，今年至10月14日止，台中市已有93件危老重建計畫案申請報核，已核准57件，並已審竣20件，申請單位完成修正後即可核准。

對於老工廠能夠順利改建，建設公司董事長魏嘉銘表示，這處土地前身為一間50年的老舊閒置工廠，是當地社區居民共有的回憶。在取得土地過程中，與80多歲原地主洽談多次，感受到老地主對這塊地的留戀與不捨。

魏嘉銘提到，因此特別延後一年開發，並開創文創市集，成為網紅打卡熱點，提供當地居民交流互動的休憩場地，未來將改建成為20層樓高的集合式住宅，並結合綠建築友善環境，讓居民生活品質再提升。（編輯：黃世雅）1081021