賣場販售塑膠製捕鼠夾 台北市依法開罰

台北市動保處22日表示，萬華區一間生活五金賣場販售塑膠製捕鼠夾，依違反動保法開罰業者新台幣1萬5000元罰鍰，另針對進口商也依違反動保法規定裁罰。（動保處提供）中央社記者劉建邦傳真 108年10月22日

（中央社記者劉建邦台北22日電）台北市動保處今天表示，萬華區一間生活五金賣場販售塑膠製捕鼠夾，依違反動保法罰商家及進口商，因塑膠製捕鼠夾屬違法商品，已通知全市五金賣場不得販售，違規將開罰。

台北市動物保處動物救援隊長吳晉安接受電話訪問時說，去年接獲民眾檢舉有清潔公司使用塑膠製捕鼠夾，事後函文行政院農業委員會，農委會說明，因捕鼠夾設置強力彈簧的齒夾型結構，並以夾鉗捕捉動物，符合動物保護法定義的獸鋏。

他指出，事後函文告知全市清潔公司不得使用，業者也配合，日前接獲民眾檢舉，指稱萬華區一間販售生活用品的五金賣場販售塑膠製捕鼠夾，派員到場了解後，發現業者有兜售行為，依違反動保法開罰業者新台幣1萬5000元罰鍰，另針對進口商也依違反動保法規定裁罰。

他說，業者及進口商除被裁罰外，還需參加動物保護講習課程，並已函文通知全市販售生活用品的五金賣場業者及進口商，不可販售塑膠製捕鼠夾，經查獲後一定開罰。

動保處指出，塑膠製捕鼠夾雖然殺傷力比傳統式還小，但還是可能造成無辜犬貓、野生動物傷殘、死亡，呼籲熱心市民若發現業者使用或販賣塑膠製捕鼠夾，可打1999市民專線，獲報後會派員查處、了解。（編輯：張銘坤）1081022