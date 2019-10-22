屏東火車站水舞秀10天 因垃圾停止運轉

（中央社記者郭芷瑄屏東縣22日電）屏東火車站前水舞噴泉廣場，自9日開放至今深獲民眾好評，但才噴了10天就故障，縣政府派員檢查，發現水池內大量菸頭、檳榔渣等垃圾阻礙設備運轉，呼籲民眾不要亂丟垃圾。

屏東火車站前的水舞，9日開始運轉後，讓來往火車站的遊客駐足，尤其在夜間主秀搭配燈光璀璨變化，強烈水柱展現出各種型態樣貌，搭配音樂，形成相當美麗與特殊的夜景，成為民眾拍照打卡熱門景點。

屏東縣政府城鄉發展處表示，20日晚上發現水舞噴泉無法正常運作立即派員巡查檢視，發現因設備吸入異物導致系統自我保護機制啟動，在檢視過程中，發現池底沉積異物與水面有大量雜物漂浮，如菸頭、檳榔渣、紙屑等垃圾，導致設備空轉。

城鄉發展處說，水舞噴泉用水是採迴水過濾系統，一旦異物過多將導致設備空轉，甚至吸入異物而造成構件損壞，提醒民眾駐足觀賞精彩水舞秀同時，不要亂丟垃圾，共同維護環境整潔及設備正常運作。

縣府預計23日至11月1日進行設備維護及水池清潔作業，讓水舞秀再次呈現在大眾面前，縣府呼籲民眾除共同維護環境整潔，另為維護人身安全，水池範圍不開放民眾戲水。（編輯：方沛清）1081022