高粱酒入菜成佳餚 白酒宴飄香金門

金門酒廠22日舉辦白酒宴，由高雄漢來大飯店副總陳進萬（前左4）率領團隊研發8道主菜，金門縣副縣長黃怡凱（前左6）等人搶先品嚐。（飲酒過量有害健康，酒後請勿開車）中央社記者黃慧敏攝 108年10月22日

（中央社記者黃慧敏金門縣22日電）金門高粱酒遇上在地美食迸出的火花，讓當地餐飲業驚豔。金門酒廠也將傳授白酒入菜秘方，推廣高粱酒入菜料理，期許白酒菜色成金門特色佳餚，吸引旅客前來享受風味美食。

金門酒廠今天舉辦這場白酒宴席，金酒董事長李增財、副縣長黃怡凱、觀光處長丁健剛和縣府一級主管，以及在地餐業者大啖金門高粱酒與在地食材所烹煮的美味佳餚。

白酒宴菜色融合金門高粱酒香與在地特產食材，在高雄漢來大飯店主廚團隊在副總阿萬師陳進萬率領下，研製的一道道高粱美食上桌，滿足賓客味蕾。

白酒宴8道菜有酒香原盅佛跳牆、金酒紅燜酒糟牛肉、麻油酒香燉米糕、韭香石蚵炒麵線、金酒火烤鹹豬肉等，每道菜色色香味俱全。尤其米糕酒香濃冽、佛跳牆真材實料，湯底濃郁又不糊，壓軸的金門高粱酒特製磅蛋糕，為白酒宴畫下圓滿句點。

李增財期許餐飲業者將金門高粱酒入菜，創新推廣白酒入菜料理，開發新菜單，讓道道酒香佳餚飄香在金門的巷弄街道。

為強化高粱酒入菜料理推廣，金酒公司11月6日在金門高職開課教授白酒入菜秘方，將食譜分享給參與報名的金門餐廳業者，期許白酒菜色成為特色佳餚，吸引更多人來金享受風味美食。（編輯：孫承武）1081022（飲酒過量有害健康，酒後請勿開車）

金門酒廠22日舉辦白酒宴席，8道菜色融合金門高粱酒香與在地特產食材，期許白酒菜色成金門特色佳餚，吸引旅客前來享受風味美食。（飲酒過量有害健康，酒後請勿開車）中央社記者黃慧敏攝 108年10月22日