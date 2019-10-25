台灣燈會倒數百日 台中公園先變光影遊樂園

（中央社記者郝雪卿台中25日電）2020台灣燈會將在台中市登場，進入倒數100天，台中市長盧秀燕今天宣布「倒數100，從心啟動」，將先在台中公園打造光影遊樂園，規劃大地彩燈及彩繪花燈牆等。

台灣燈會倒數100天，台中市政府今天舉辦「倒數100，從心啟動」宣傳活動，盧秀燕在會中表示，將邀請知名設計師周育潤在台中公園打造「光影遊樂園」，規劃大地彩燈、湖畔水燈及彩繪花燈牆，自10月31日展至11月10日，象徵從百年湖「心」亭重新啟動，也代表市府用心舉辦2020台灣燈會。

盧秀燕指出，2020台灣燈會將是史上最長、最盛大的台灣燈會，從12月21日開始在副展區文心森林公園起跑，展出到明年2月23日。在燈會還未正式登場前，市府從10月31日到11月10日在台中公園，舉辦「倒數100、從心啟動」期前活動，以光影藝術把整座公園布置得美輪美奐，並將遊客融入光影、燈會當中。

台中市新聞局長黃國瑋表示，這次特別邀請3名傑出藝術家參與，並由國內外獲獎無數的台灣新生代知名設計師周育潤擔任策展人，以台中故事為主題設計彩燈，現場將打造五彩繽紛的光影遊樂園，其中彩繪花燈牆將開放大家親手畫下對台中的想像，全民參與一起完成更有意義。

周育潤表示，小時候父母曾帶他到台中公園日月湖划船，如今他自己也帶著孩子重遊划船，湖心亭百年屹立不搖矗立湖心，是許多人的兒時歡樂回憶，因此特別以豐富色彩光影呈現親子共玩的光影遊樂園，另外規劃彩繪花燈牆，希望到此的大小朋友都能參與創作，「一起創造、儲存自己的美好回憶！」（編輯：謝雅竹）1081025