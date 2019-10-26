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提倡青銀共樂 台中市邀民眾關心失智議題

最新更新：2019/10/26 20:41
台中市運動局攜手民間企業，26日主辦「青銀連心 共樂同行」公益健走活動，盼拋磚引玉讓更多市民關心失智議題，拉近青少年與銀髮族的距離。（台中市運動局提供）中央社記者郝雪卿傳真 108年10月26日
台中市運動局攜手民間企業，26日主辦「青銀連心 共樂同行」公益健走活動，盼拋磚引玉讓更多市民關心失智議題，拉近青少年與銀髮族的距離。（台中市運動局提供）中央社記者郝雪卿傳真 108年10月26日

（中央社記者郝雪卿台中26日電）台中市運動局今天與富邦人壽主辦「青銀連心共樂同行」公益健走活動，運動局表示，台中市失智人口約有2萬8000人，盼能藉這項活動讓更多市民關心失智議題。

這場公益健走活動今天在草悟道登場，吸引約3000人到場參與，不僅運動兼做公益，民眾只要完成全程健走，主辦單位就捐贈新台幣50元予台灣失智症協會，邀請市民朋友一同關心失智議題，並以混齡桌遊賽方式，拉近青少年及銀髮族的距離，營造青銀共樂氛圍。

運動局表示，這場公益健走從草悟道廣場出發，行經國美館後再走回廣場，全長約3公里，活動也在鄰近的福爾摩沙聯盟草悟道酒店舉行混齡桌遊賽，鼓勵年輕世代與長者親友組隊參加，並首度開放親子組報名，讓爸爸媽媽帶國小學童一起動腦挑戰桌遊，只要隊中有65歲以上隊友，得獎獎金可再翻倍，冠軍最高可獲1萬6000元。

運動局表示，台灣邁入高齡化社會，失智者患者也越來越多，台中市老年人口約35萬人，如以失智症盛行率8%推估，失智人口約有2萬8000人，但失智症並不可怕，只要民眾共同了解失智症病程與症狀，多點耐心及同理心，就能對病友有更多的愛與包容。（編輯：方沛清）1081026

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