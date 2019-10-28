議員批安居房貸 高市府：選擇多元政策正確

（中央社記者王淑芬高雄28日電）高雄市長韓國瑜推出「安居高雄市民首購優惠房貸」結合高雄銀行有新台幣10億元申貸額度，但議員質疑政策無異將青年推入火坑，名額有限還不如買樂透；都發局長稱「政策正確」。

民進黨市議員高閔琳今天在工務部門質詢指出，都市發展局與高銀推出「安居高雄市民首購優惠房貸」提供設籍高雄、高雄買房、首購、負債比10倍以下等符合條件者，可享1.6%起的房貸利率，貸款最高8成、最長40年申貸期。

她指出，安居首購房貸並非新創、利率沒有比較優惠，還直接將高雄青年推入負債深淵；方案不只要讓青年人還款到老、利息還要翻倍，成功申貸機率比中樂透還要低，無異把青年推入火坑。

她舉例，35歲的青年若能成功申貸，可能一路還債還到75歲，負債「從少揹到老」，貸款變成「傳世寶」；若以貸款1000萬元的房子、利率2%試算，20年期的房貸，每月負擔約5萬多元，利息為224萬元；但若將房貸拉長為40年期，月繳3萬多元，利息卻翻倍成454萬，就如同多花200萬元買房。

高閔琳指出，高銀提撥10億元辦理優惠房貸，若以貸款500萬元為例，僅能協助200個名額。以高雄20歲到40歲77萬人計算，能夠成功申貸的機率為萬分之2.59，若加上韓國瑜口中的50萬北漂青年，機率僅萬分之1.57，遠比中大樂透、威力彩的機率還要低。

都發局長林裕益答詢，市府提供多重安居方案，讓年輕人有多重選擇方式，如果是購屋貸款，提供前10年低付款，以後能力許可，可以提前還款，非強制申貸40年期。他強調政策正確，如果需求度高，高銀允諾加碼，目前已有兩戶成功申貸。（編輯：黃世雅）1081028