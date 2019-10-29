君鴻酒店點交 董座抗議司法不公遭嗆聲

（中央社記者程啟峰高雄29日電）高雄君鴻酒店被法拍7月初歇業，高雄地方法院今天執行點交，君鴻董事長張慶輝率員抗議司法不公，當場遭數十名自稱員工民眾嗆，雙方互罵假員工，場面一度混亂。

君鴻酒店因前經營者幸福人壽董事長鄧文聰積欠債務被法拍，由海霸王集團二代經營者莊自立掛名負責人的凱德唐公司以新台幣54.4億元標下，法拍標的包括85大樓34、35樓，以及37至85樓及地下層333個車位等不動產。

高雄地院民事執行處上午派出13組人馬偕同債權人及債務人分批上樓，在大批警力戒護下同步展開點交作業。大批警力並在君鴻酒店樓下把關人員進出，排除債權人及債務人的第三者進場，維持現場秩序。

法院執行點交前，張慶輝率員工代表及律師在君鴻酒店前舉行記者會質疑點交程序違法，員工代表也現身。

張慶輝痛批法院不顧點交前爭議未解決，硬要點交；他說，10月中旬法院並以「逾期」為由，裁定否決員工參與分配債權，導致員工資遣費迄今求償無門。

張慶輝強調，自己跟員工都是受害者，始終沒有逃避責任，並依法向法院申請優先分配債權但被法院駁回，員工資遣費沒領到責任在法院，不在他，況且高市勞工局已展開墊償程序，員工資遣費還是有著落。

張慶輝率員開記者會時，隔著員警人牆外的另一群自稱員工的民眾則到場舉牌大聲叫囂「張慶輝還我錢」，並指責張慶輝帶來的員工是假員工。雙方人馬隔著警方人牆互嗆假員工。張慶輝對此表示，對方僅有少數是以前的員工，大部分的人他都不認識。

高雄地院指出，8、9月進行君鴻酒店點交前履勘多次都爆發君鴻酒店員工到場嗆聲並意圖阻撓法院執行公務。上午院方申請200多名警力到場維安，場內點交過程還算順利，不排除再增派人手協助點交，趕在傍晚完成點交。若今天無法完成，明天將繼續進行，直到點交作業完成為止。

高雄地院表示，10月中旬院方接獲君鴻員工代聲請查封君鴻的動產，今天也同步執行查封；查封的飯店設備等動產將另移置他地保管，擇期拍賣，所得優先分配給員工作為資遣費。員工除可領到勞工局墊償的資遣費外，額外還可優先分配到這條債權分配所得。

高雄地院表示，君鴻酒店完成點交後，凱德唐公司得以實際取得標的物並進駐使用。（編輯：黃世雅）1081029