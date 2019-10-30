南投市將現懸日美景 11/9封街讓民眾看過癮

（中央社記者蕭博陽南投縣30日電）南投市民族路11月8日到10日傍晚將出現「懸日」美景，市公所9日將舉辦「封街拍懸日」活動，方便市民及攝影玩家捕捉日落八卦山頭的美麗景觀，也提醒汽、機車避開管制路段。

根據交通部中央氣象局懸日預報，南投市民族路南陽路以西，11月8日下午4時43分到5時3分、11月9日下午4時46分到5時6分、11月10日下午4時48分到5時8分將出現懸日，因此，南投市公所11月9日下午4時30分將在民族路清水餐廳前舉辦「封街拍懸日」活動。

市公所今天舉辦宣傳記者會，南投市長宋懷琳說，欣賞懸日源自紐約曼哈頓，日落陽光灑落街道，夕陽剛好介於兩排建築物中間，形成美麗特殊景觀，現在不用到國外，11月9日最佳觀賞懸日地點就在南投市民族路，市公所為市民、攝影愛好者封街，提醒用路人繞道。

另外，宋懷琳說，今年逐漸進入尾聲，傳來濃濃過節氣氛，市公所將舉辦一系列活動，讓整個南投市一路歡慶到過年，包括11月29日晚間將在南投縣文化園區舉辦耶誕點燈儀式，五彩繽紛燈光伴隨表演，提前讓市民感受濃厚節日氣氛。

宋懷琳表示，重頭戲明年南投市燈會將在1月16日點燈，現場發送1500個提燈給民眾；花燈以生肖鼠年及童話故事為主題，精心設計主燈、恐龍、水上、友好城市、奇幻世界共五大燈區，還有大受好評的光影聲光秀，滿滿活動陪市民過好年。（編輯：謝雅竹）1081030

南投市民族路11月8日至10日傍晚將出現「懸日」美景，南投市長宋懷琳（圖）表示，市公所11月9日將舉辦「封街拍懸日」活動，邀民眾共襄盛舉。（南投市公所提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 108年10月30日