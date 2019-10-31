西門町日新威秀影城改建 北市都委會修正通過

（中央社記者劉建邦台北31日電）台北市都委會今天審議西門町內的日新威秀影城大樓改建案，經討論後，委員認同業者提出改建方案，但不同意停車位低於50%，最後決議修正通過。

位於武昌街二段台北日新威秀影城在西門町電影街營業10多年，建物屋齡超過50年，業者經評估後提改建案，並送入台北市都市計畫委員會審議。

台北市都委會今天審議時，由業者提出規劃改建大樓方案內容，包含低樓層做電影院使用，中、高樓層以上擬設置健身房或旅館，並希望可減少139席汽機車停車位。

審議委員認為，從計劃內發現業者提到汽車停車位僅需66席，低於法定停車位50%，擔心規定放寬後，恐影響其他開發案。

都委會主席、台北市副市長彭振聲指出，北市府推動共享運具，且不希望增加停車場或汽車，最後裁示全案修正通過，同意業者可減少停車位，但不能低於法定停車位50%，且市府需評估西門町附近停車位，此案也要納入萬華區通盤檢討。

都委會發新聞稿表示，此案位於武昌街二段，面積為1653平方公尺，考量建物屋齡逾50年，內部設備老舊簡陋，不符現代化電影播放需求，且影響消費者安全，業者依「都市危險及老舊建築物加速重建條例」進行改建。

都委會指出，此案位於早期發展地區，周邊道路狹小，南側武昌街為徒步區，經辦理交通影響評估後，小型汽車停車需求數量遠低於法定停車位數，經討論後，小型汽車停車位數不低於法定停車位數50%。

都委會表示，北市府需調查西門徒步區範圍內整體停車需求，評估是否訂定停車位數輛減設規範，必要時納入萬華區細部計畫通盤檢討案內辦理，後續由個案自行申請都市設計審議確定實際停車位數。（編輯：李亨山）1081031