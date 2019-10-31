瑞北夜市違法擺攤多年11/12停業 幾家歡樂幾家愁

（中央社記者程啟峰高雄31日電）「高雄市攤販臨時集中場管理自治條例」執法緩衝期11月11日將屆，違法占用道路營業20多年的瑞北夜市面臨收攤，攤商不捨難過並抱怨市府無具體配套，民眾有支持，也有惋惜。

瑞北夜市位於高雄前鎮區永豐路至永祥街間的瑞北路上，全長約一公里，每週三、週六營業，屬街道型的社區夜市，已有20幾年歷史，現有180多家攤商都是未經核准設置。

販賣冷飲的陳姓攤商表示，在這裡擺攤多年，不論是民眾還是攤商「很少人會注意落日條款的日期」，如今市府僅以一紙行政命令就要收夜市，卻未見任何具體配套，叫攤商何去何從。

賣玩具的王姓商家指出，在這裡擺攤，看到以前買他玩具的小孩長大回來逛夜市，大家都有感情，說關就關，大家真的很不捨。

林姓賣烤魷魚的攤商認為，每個夜市的攤商生態及地盤不盡相同，要轉到其他夜市繼續營業談何容易。他並酸市長韓國瑜的庶民經濟喊假的，沒有實際照顧到夜市攤商生計。

有網友也認為，落日條款到期依法關夜市，雖天經地義，但收了很可惜，因為很多夜市美食吃不到了。

高雄市政府於民國101年11月12日制訂「高雄市攤販臨時集中場管理自治條例」對未經核准設置的道路上既有攤集場於申請期限7年內，以管理委員會組織名義提出申設，獲同意可繼續營業，這項猶如臨時攤販的落日條款11月11日將到期，市府隔天將依法取締。

瑞北夜市7年來在這項落日條款保護傘下違法營業，讓附近居民飽受噪音、髒亂、交通混亂之苦，由於沒有管理委員會，民眾根本投訴無門。

與夜市為鄰的張姓住戶力挺市府對違規夜市大執法，「我就住這夜市旁，每逢夜市營業帶來的噪音、環境髒亂、出入不便等惡夢終於可結束了」。

高雄市政府經濟發展局市場管理處長吳思賢表示，市府經常接獲夜市附近民眾投訴噪音、髒亂、交通等問題，但因夜市沒有管理委員會，加上攤商有落日條款保護傘，處理起來相當棘手，往往頂多對攤商道德勸說。

經發局表示，依這項自治條例違法占用道路的攤販屆時未完成就地合法程序，11月12日起警方得依道路管理條例處新台幣1200元至2400元，得連續開罰。高雄市警察局也指出，屆時將配合加強整頓並取締違法占用道路營業的攤商，以維市容觀瞻及交通安全秩序。

經發局指出，屆時全市會有50多處攤販集中場受影響，以夜市居多，包括走過30多年的前鎮區一德勞工夜市300多攤攤商，以及瑞北夜市180多攤攤商都將面臨收攤命運，會輔導業者轉型或協助攤商轉至其他合法場地營業。（編輯：張芷瑄）1081031