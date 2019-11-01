動保團體陳情憂流浪犬暴增 彰縣府允找新收容所

（中央社記者吳哲豪彰化1日電）多個動保團體今天前往彰縣府廣場陳情，動保團體指出，彰縣流浪犬數量暴增，收容所最大留容量為161隻，目前收容340多隻，要求重視問題，彰縣農業處表示，會再尋找新收容處所。

台灣防止虐待動物協會、台灣動物保護行政監督聯盟以及彰化縣浪愛回家救護協會等多個動物保護團體，今天上午前往彰化縣政府廣場陳情，同時遞交陳情書給彰化縣政府農業處長邱奕志以及彰化縣動物防疫所長董孟治。

動保團體認為，彰化縣發生數起流浪犬攻擊人的事件，縣府採取積極捕捉、收容的方式，使得動物收容所的犬隻入所量大增，原本收容所最大當日容留量為161隻，不過根據農委會提供的數據，收容所目前當日的容留量為344隻，空間擁擠，環境嚴重不佳。

台灣動保行政監督聯盟理事長王唯治說，聯盟從2013年開始觀察彰化縣處理流浪動物整體表現，只能說表現非常不及格，像是2017開始實施零撲殺，彰化縣在全台表現不佳。

邱奕志則解釋，為了保障縣民的安全，彰化縣捕捉流浪犬後就進行絕育措施，沒有危險性的流浪犬就野放，收容所空間不足的問題不只出現在彰化縣，其他縣市也有相同的問題，縣府未來會繼續尋找收容空間，也希望大家支持。

不過，縣府人士透露，為解決收容所空間不足的問題，除了尋找新的收容所地點外，也有使用貨櫃屋設置臨時收容所的構想，但因為當地人士聽到消息後表達強烈不滿，因此只能喊停。（編輯：卞金峰）1081101