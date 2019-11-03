花蓮共餐據點再精進 照顧長者營養需求

花蓮縣衛生局與縣內社區關懷據點、文化健康站等合作，舉辦系列性訓練課程，以淺顯易懂教學方式，讓據點的工作人員對營養均衡度、供應量及長者實際用餐量等評估，提升據點完整營養照顧能力。（花蓮縣衛生局提供）中央社記者李先鳳傳真 108年11月3日

（中央社記者李先鳳花蓮縣3日電）花蓮縣衛生局2017年起成立社區營養推廣中心，協助關懷據點對長者營養狀況篩檢追蹤、餐食輔導和營養教育訓練課程，已在11個鄉鎮累積合作據點38處，樂齡飲食供應店家18家。

花蓮縣衛生局與縣內社區關懷據點、文化健康站、伯公站、公所福氣站等合作，共同辦理長者營養風險篩檢、團體營養教育，並舉辦系列性訓練課程。

花蓮縣衛生局長朱家祥表示，據點餐食除了限於場地、設備及經費的考量，主要在於烹調技術、口味、軟硬度、菜色均衡與否，透過衛生局營養示範廚房課程，以小班制實作方式，讓據點備餐人員更了解如何製作均衡飲食、料理軟硬度適中又保有食材營養的菜色，透過不同的供餐經驗交流，借鏡調整為適合據點供餐的方式，將正確資訊帶回據點內執行操作。

朱家祥指出，國民健康署2016年調查發現，全國65歲以上老人10%有咀嚼困難，長者飲食多樣化情形僅達40%，更常因為養生、疾病、網路傳言等原因，造成沒有吃對食物，無法達到應有的營養標準。

社區營養推廣中心運用國民健康署推動「我的餐盤」概念，以淺顯易懂教學方式，讓據點的工作人員對營養均衡度、供應量及長者實際用餐量等評估，提升據點完整營養照顧能力。

花蓮市撒固兒部落文化健康站負責人李逸偉表示，透過花蓮縣衛生局社區營養推廣中心安排了食物6大類認識及「我的餐盤」課程，從原本的合菜方式，改為採用餐盤供餐。藉由餐盤的使用，可以很容易地知道長者進食量及飲食喜好，且打餐時照服員也會協助長輩們夾取符合「我的餐盤」概念的餐點。

花蓮縣社區營養推廣中心的服務除了長者據點，希望能與更多餐飲業者合作，從據點延伸到社區中，共同照顧縣內長者飲食健康。（編輯：管中維）1081103