藍營金門立委黨內初選 陳玉珍李應文登記

（中央社記者黃慧敏金門縣4日電）中國國民黨金門縣黨部辦理第10屆金門縣立法委員黨內提名登記作業，到今天下午4時登記期限為止，有現任立委陳玉珍及金門縣議員李應文完成登記程序。

縣黨部表示，第10屆立法委員黨內提名登記11月1日公告，2日到4日受理領表及登記作業。現任立委陳玉珍在昨天領表登記後，縣議員李應文今天也到黨部辦理登記。

縣黨部主委石兆瑉表示，樂見陳玉珍和李應文兩人參與黨內提名登記，年輕世代懷抱著熱忱與理想，勤於基層服務，對金門的未來絕對是件好事；不過，為了促進團結，將在資格審查後，依程序展開協調，若協調不成再辦理初選；依民意調查結果，提報初選勝出黨員為建議提名人選，報請中央提名協調小組，轉陳中央常務委員核議通過。

石兆瑉表示，自10月25日接任主委以來，首要的工作就是儘快推出一位具勝選實力的立委參選人，代表國民黨贏得金門這關鍵的一席立委；更重要的是要讓人民看見國民黨是個充滿活力、走進基層、為民謀福祉的嶄新國民黨，懇請鄉親全力支持國民黨立委參選人，以及接地氣的庶民總統參選人韓國瑜。

至於民進黨，黨部主委吳增允表示，可能會傾向不提名。曾與陳玉珍同時參加年初立委補選的前縣議員陳滄江則是計劃9日召開「金門反賄選協會」會員大會，訴求下架黑金賄選。（編輯：黃世雅）1081104