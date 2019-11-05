北市警抓錯通緝犯 柯文哲：加強勤務教育

（中央社記者黃麗芸台北5日電）民主進步黨籍台北市議員阮昭雄今天指出，北市員警逮捕通緝犯竟抓錯人，質疑警方未依SOP走。台北市長柯文哲表示，要加強勤務教育。台北市警察局長陳嘉昌也已向受害民眾道歉。

柯文哲下午列席台北市議會市政總質詢及答覆，阮昭雄質詢指出，北市有名中年女性民眾昨天下午行經萬華區昆明街時，突遇一名男子指稱要抓她，對方還說懷疑她是通緝犯，隨後又來另一名男子自稱便衣員警將她逮捕。

阮昭雄說，在此過程當中，這名女民眾相當緊張，要求兩名男子證明員警身分，卻遭上手銬，她要求鄰近一間旅社員工協助作證事發過程狀況；隨後當女子出示身分證後，兩名員警才發現抓錯人。

他質疑，員警逮捕通緝犯時應先表明身分，同時出示通緝書，再請對方出示身分證明。強調SOP（標準作業程序）的台北市政府，不是要告知民眾應有權利嗎，此事造成受害人驚恐、睡不著，要如何還市民公道，質疑現在是否變警察國家。

柯文哲表示，首先，針對受害女子部分，應表達道歉或賠償之意；另外，抓人也要遵守SOP，應表明身分，認為員警勤務教育要加強。

陳嘉昌指出，此案為轄下中正第一警分局員警到萬華區逮捕通緝犯案件，因受害女子外型貌似犯嫌，才導致誤會事件發生，且受害人當下過於驚恐未及時表明身分，員警執勤也有相關疏失，他已向受害人道歉。

陳嘉昌表示，員警逮捕通緝犯不一定會攜帶通緝書，但有資料庫可做比對，兩名員警昨天請萬華警分局漢中派出所員警到場協助比對後，才發現抓錯人，坦承兩名員警確實有疏失，會就此案進行深入檢討、改進，避免再發生類似錯誤。（編輯：戴光育）1081105