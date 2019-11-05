基隆漁會正濱大樓修復開工 林右昌：這天等好久

興建於民國23年的漁會正濱大樓（圖），當時稱為「水產館」，基隆市政府於民國91年將大樓列為歷史建築，大樓修復工程5日正式開工，盼未來能風華再現。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 108年11月5日

（中央社記者王朝鈺基隆市5日電）歷史建築漁會正濱大樓修復工程今天在大樓中庭由基隆市長林右昌等人持金鎚敲合木榫後開工。林右昌說，這天等好久，期盼未來能風華再現，再造地區生活新風情。

林右昌致詞表示，漁會正濱大樓興建於日治時期，正濱漁港當時除是北台灣漁業重鎮外，大樓甚至是全台漁業產業建築代表，對基隆有著歷史與文化意義，對台灣的漁業發展同樣有重要地位。

林右昌指出，行政院推動前瞻基礎建設計畫，基隆市府透過大基隆歷史場景再現計畫向文化部爭取到經費，得以讓大樓修復、再利用，市府會以最嚴謹態度，盼能如質如期完工，工程展開同時，也會啟動委外營運招商作業。

林右昌說，接下來要將正濱派出所遷走，現址未來將成為服務中心，提供造訪舊漁會大樓、正濱漁港、色彩屋直到和平島整個觀光廊帶的民眾更多服務。

「這天等好久」，林右昌表示，基隆區漁會於民國104年間將大樓捐給市府，當時市府就開始進行規劃設計，及審核歷史建築的修復和再利用計畫，今天向前邁進很大一步，讓他對整個廊帶再興充滿信心。

文化局指出，漁會正濱大樓興建於民國23年，當時稱為「水產館」，基隆區漁會在民國51年洽購，隔年接管後遷至大樓辦公，大樓後方就是正濱漁港，也是遠洋漁船卸貨場，當時漁業極為興盛，直到民國76年，隨著基隆區漁會搬遷至八斗子，往日熙來攘往的繁忙榮景不再。

市府於民國91年將大樓列為歷史建築，並於民國97年向文建會申請修繕經費，因基隆區漁會無法分擔自籌款，大樓修繕宣告終止，基隆區漁會於民國104年間將大樓捐贈給基隆市府。（編輯：李錫璋）1081105