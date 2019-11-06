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誤傳養老院火警 原是鐵皮屋虛驚一場

最新更新：2019/11/06 17:16
花蓮縣消防局6日下午獲報，指玉里鎮興國路二段發生火警，消防人員到場灌救，並確認現場為一棟磚造鐵皮倉庫，火勢約在1個多小時後撲滅。（花蓮縣消防局提供）中央社記者李先鳳傳真　108年11月6日
花蓮縣消防局6日下午獲報，指玉里鎮興國路二段發生火警，消防人員到場灌救，並確認現場為一棟磚造鐵皮倉庫，火勢約在1個多小時後撲滅。（花蓮縣消防局提供）中央社記者李先鳳傳真　108年11月6日

（中央社記者李先鳳花蓮縣6日電）花蓮玉里鎮一棟磚造鐵皮屋今天發生火警，因同一條巷子有一家養老院，一度引起驚慌；消防人員獲報到場鐵皮屋已全面燃燒，1個多小時後撲滅，屋主疑吸入濃煙不適送醫治療。

花蓮縣消防局玉里分隊小隊長吳伯村表示，下午1時許接獲報案指玉里鎮興國路二段發生住宅火警，報案人可能為表達方位而告知在一家養老院，消防人員到場確認火警現場為一棟磚造鐵皮倉庫，已全面燃燒。

玉里分隊派遣19車26人及義消10人趕赴火場搶救，屋主在場表示身體不適，在鄰居和轄區員警協助下，由救護車送醫治療。火勢約於下午3時撲滅，起火原因由消防局火調人員鑑識調查。（編輯：吳協昌）1081106

花蓮縣玉里鎮一處磚造鐵皮倉庫6日下午發生火警，因鄰近處還有一家養老院，一度引起驚慌，所幸僅是誤傳，消防人員到場時鐵皮屋已全面燃燒，起火原因有待調查。（花蓮縣消防局提供）中央社記者李先鳳傳真　108年11月6日
花蓮縣玉里鎮一處磚造鐵皮倉庫6日下午發生火警，因鄰近處還有一家養老院，一度引起驚慌，所幸僅是誤傳，消防人員到場時鐵皮屋已全面燃燒，起火原因有待調查。（花蓮縣消防局提供）中央社記者李先鳳傳真　108年11月6日
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