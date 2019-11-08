新竹大車站計畫 林佳龍讚物超所值

（中央社記者魯鋼駿新竹市8日電）交通部長林佳龍今天到新竹市視察各項交通建設，他表示，推動中的「前瞻基礎建設計畫-新竹大車站計畫」串連新竹車站前後站，是物超所值的計畫，交通部絕對大力支持。

林佳龍下午先由新竹市長林智堅陪同至台肥新竹TFC ONE大樓的9樓制高點，遠瞰位於公道五路旁的藝文特區基地，針對國際展演中心模型交換意見。

林智堅致詞表示，國際展演中心與台肥TFC One大樓共構的地下兩層停車場，預計規劃368席停車位、850席機車位，能提供觀眾便利的停車空間，並紓解未來新竹文創館、兒童探索館帶來的大量人流。

林智堅指出，國際展演中心停車場已獲交通部補助新台幣3.1億元，加上配合款，總工程經費5.1億，將為藝文特區發展奠定堅實的基礎。

林佳龍等人接著轉往新竹轉運站，聽取「前瞻基礎建設計畫-新竹大車站計畫」簡報。

林智堅說，大車站計畫除了有跨站平台能縫合新竹火車站的前後站，也將搭配步行城市計畫促進舊城區商圈的繁榮，目前已改造前後站地下道、站前廣場與後站風雨走廊，整體規劃已送交通部審查，盼未來新竹市改頭換面，使新舊城區的機能相互融合，再現百年車站風華。

林佳龍表示，台灣許多縣市都希望進行鐵道再生與都市縫合，大多採地下化、高架化策略，新竹市則採維持鐵道平面化，以大平台串連車站，是有創意、可行且物超所值的計畫，希望中央地方一起快速完成可行性研究、綜合規劃等行政程序，加快實施。

最後，林佳龍等一行人到新竹護城河周邊，由林智堅說明「護城河周邊景觀改善工程」內容。

林智堅說，新竹市政府近年努力推動「步行城市」計畫，此次東門城周邊環境改善工程已獲得觀光局經費，將改善從車站到護城河等觀光熱點的周邊環境，例如增設護城河東門圓環親水平台、改善燈具照明及綠化植栽。（編輯：唐聲揚）1081108