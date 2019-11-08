視察高雄港埠旅運中心 陳其邁盼規劃加值觀光功能

（中央社記者程啟峰高雄8日電）行政院副院長陳其邁今天視察高雄港埠旅運中心工程等高雄建設進度，他期盼旅運中心及早規劃加值觀光功能，成為觀光旅客中心，吸引更多國際觀光客來台，促進民間商機發展。

陳其邁由立委賴瑞隆等人陪同實地視察高雄港埠旅運中心工程並聽取現場工程簡報。港埠旅運中心是亞洲新灣區的指標建設之一，總經費新台幣約45億，目前進度已超過84%，預計於明年底完工。

陳其邁指出，這棟旅運中心大樓完工後不僅可提高遊輪母港、掛靠港的通關效率，也可眺望高雄港邊的無敵海景。他期盼旅運中心大樓除辦公、遊輪停泊功能外，更要及早進行招商、國際行銷等相關規劃，好吸引人潮聚集，增進商業活動，促進民間商機發展。

陳其邁同時感謝高雄在地立法委員積極為高雄爭取諸多預算及建設，他並期盼高雄市政府要及早配合做好規劃，讓高雄提升整體競爭力，帶動地方經濟及產業發展。

陳其邁稍早還視察內惟埤生態園區，園內人工湖為北高雄市區的重要遊憩景點與水環境節點，未來透過陸域及水域工程陸續進行，可增加市民親水空間及形塑新門戶意象。他另視察新建蚵仔寮魚貨直銷中心建設成果。（編輯：謝雅竹）1081108