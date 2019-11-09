2020台北跨年啟動 巨石強森現身東區藝術裝置

「台北最High新年城–2020跨年晚會」系列活動9日正式啟動，在台北市區布置多樣大型裝置藝術，其中一個以「石頭遇上石頭」為概念，打造美國男星巨石強森為主題的作品The Rock Rock，在台北龍門廣場展出。（台北市觀光傳播局提供）中央社記者陳怡璇傳真 108年11月9日

（中央社記者陳怡璇台北9日電）「台北最High新年城-2020跨年晚會」系列活動啟動，台北市長柯文哲與創作歌手魏如萱聯手點亮台北耶誕主燈及綿延3000公尺的街道燈飾，其中還有以好萊塢明星巨石強森為發想、高達9公尺的大型藝術裝置。

台北市長柯文哲（台上左2白衣者）等人9日晚間共同為「台北最High新年城–2020跨年晚會」系列活動揭開序幕，現場氣氛相當熱鬧。中央社記者陳怡璇攝 108年11月9日

「台北最High新年城」今年以「這裡我們混大的TAIPEI x TAIPEI」為主題，並規劃跨年前期活動TaipeiXmas，從市政府周邊沿仁愛路到東區商圈，布置綿延3000公尺的街道燈飾，並首度使用雙色燈芯製造漸變效果。

柯文哲與魏如萱今晚共同點亮位於頂好廣場的主燈，每日下午5時30分開始，每15分鐘播放主燈秀；此外，英國雕塑氣球團隊Cool Shit首度來台，在龍門廣場打造以好萊塢明星巨石強森的大型裝置藝術，高達9公尺，非常搶眼。

此外還有3D地景藝術家Ash陳彥旭設計的TAIPEI XMAS STATION地貼，商業處搭設「光電獸」、「蛛網之城」等燈光裝置藝術；瑠公公園每週末還有露天電影院。活動從即日起延續到明年1月1日，讓台北一路玩到2020。（編輯：張銘坤）1081109