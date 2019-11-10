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國際景觀大賞 大安森林公園活水飛輪獲傑出獎

最新更新：2019/11/10 12:48

（中央社記者梁珮綺台北10日電）台北市公園處參加國際景觀大賞賽事，大安森林公園、台北行旅廣場、大港墘公園、東和及天和公園皆獲獎。公園處表示，將更致力提升公園、綠地廣場景觀品質。

國際景觀建築師協會亞太區分區8日在菲律賓舉行景觀大賞頒獎，今年亞太區共有日、韓、中、澳等14會員國參與，共有174件作品參賽，台北市4公園在不同領域分獲獎。

台北市大安森林公園以活水飛輪意象，獲社區營造類傑出獎；台北行旅廣場、大港墘公園、東和及天和公園則分獲文化及城市景觀類榮譽獎、公園及開放空間類榮譽獎、自然保護類榮譽獎。

台北市副市長彭振聲表示，大安森林公園活水飛輪從社區健身房概念出發，結合生態共生工法、飛輪運動以及地下水撲滿，將踩踏能量化為水循環能量。

公園處副處長曹彥綸說，台北行旅廣場位於六鐵交會處，是重要樞紐，兼具門戶意象、方向指認、動向順暢等特質；大港墘公園則是以「照顧人也照顧環境」的理念，思考通用、生態、永續教育、在地連結四面向創造一個休憩地。

公園處說，東和及天和公園部分區塊以生態工法打造，並種植水生植栽，運用疏枝改變植生密度，改善活動空間明亮度，也配合自然地形建置高架棧道，串聯園內空間及台北市第一座木屑鋪設的遊戲場。

國際景觀建築師協會（International Federation of Landscape Architects）是國際景觀專業領域主要組織，也是聯合國教科文組織認定的專業夥伴團體，依地域關係分為5處分會，包括美、非、亞太、歐及中東，每年定期召開全球會議及區域會議，台灣為亞太分會14個成員之一。（編輯：管中維）1081110

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