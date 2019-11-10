桃園花彩節大溪登場 鄭文燦：打造花海景觀

2019桃園花彩節大溪場開幕，在月眉社區李騰芳古厝周邊17公頃花海繽紛燦爛，10日也吸引不少民眾把握假日時光前往賞花踏青。（桃園市政府提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真 108年11月10日

（中央社記者邱俊欽桃園10日電）2019桃園花彩節大溪場活動今天舉行開幕式，繽紛花海與大型裝置藝術，吸引不少民眾假日前往，桃園市長鄭文燦表示，大溪場利用17公頃的土地創造花海美景，成為大溪旅遊新特色。

桃園市政府舉辦的「2019桃園花彩節」從11月9日至12月1日在桃園多個展區登場。鄭文燦出席活動指出，大溪擁有歷史、生態、文化、農業等多元魅力，大溪展區就在百年李騰芳古宅旁，市府利用17公頃花海，加上創意花卉圖騰及花田舞台，讓桃園處處充滿美景。活動也希望結合休閒農業區、大溪老街、石門水庫等周邊景點，讓大溪旅遊更蓬勃發展，打造寬廣的花海景觀。

鄭文燦表示，大溪地區擁有各種休閒農業區，具備發展農業觀光的優秀條件，市府也舉辦過國際風箏節、熱氣球節、國際豆干節、茶花節等大型活動，受到遊客歡迎，期盼未來花彩節活動越辦越成功，成為大溪旅遊新特色。

桃園市政府農業局指出，花彩節大溪場的主展區以賞花為概念，打造「花田舞台」，利用鐵雕蘑菇造型，搭配花藝裝置包覆舞台，隨著陽光灑落，展現光影之美；副展區則有「迎賓奉茶」的茶壺圖騰和高聳的耶誕樹圖騰，讓遊客感受與花共舞的新鮮感。（編輯：張雅淨）1081110