小石虎又傳遭路殺 苗縣今年第22隻喪命

苗栗縣政府農業處15日指出，民眾通報在苗130線旁河床，發現一隻小石虎疑似遭車輛撞擊而傷重不治，這也是今年第22隻死亡個體，呼籲用路人開車行經苗栗山區應放慢速度，為守護石虎盡一份心力。（苗栗縣政府農業處提供）中央社記者管瑞平傳真 108年11月15日

（中央社記者管瑞平苗栗縣15日電）苗栗縣政府農業處今天指出，民眾通報在苗130線旁河床，發現1隻小石虎疑遭到車輛撞擊而受傷，經緊急送往南投特生中心急救，仍因傷重不治，這也是今年第22隻死亡個案。

苗縣府農業處自然生態保育科長張葦表示，2日下午3時許接獲民眾通報，在苗130線與50－1交界處的橋梁下方，看到1隻受傷的小石虎；經派員前往查看，確定是體重約2公斤的公石虎，疑因車禍導致左前肢及右後肢分別出現骨折、脫臼情況。

農業處立即把受傷小石虎送至特有生物研究保育中心進行急救，但仍因傷重不治。張葦指出，這是苗130線苑裡路段發生的第3起石虎路殺事件，而今年截至目前為止，全縣已有21起石虎路殺、22隻個體死亡，其中包含1對母子石虎。

有鑑於路殺事件頻傳，苗栗縣農業處特地藉由2019中台灣農業博覽會期間，把後龍溪至道路南側的山坡地，依實際地形地貌，製作1：50模型，包含水域、樹林、道路、堤岸、水泥箱涵、改造後可啟閉的重力式排水門、輔助石虎攀爬的木梯、提供石虎預警的反光板、圍網、警示車輛減速的LED警示牌面。

農業處指出，希望透過展示完整模型布局，讓民眾知道生存於淺山的野生動物，為何需要友善通道，也能暸解石虎是如何利用地下通道穿越道路，往返棲地，避免遭路殺，進而呼籲用路人開車行經苗栗山區應放慢速度，為守護石虎盡一份心力。（編輯：戴光育）1081115

苗栗縣政府農業處藉由中台灣農業博覽會期間，依後龍溪至道路南側山坡地實際地形地貌，製作1:50模型，讓民眾知道生存於淺山的野生動物為何需要友善通道，進而共同守護石虎。（苗栗縣政府農業處提供） 中央社記者管瑞平傳真 108年11月15日