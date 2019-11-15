新北歡樂耶誕城點燈 聲光體驗雙塔一樹

2019新北歡樂耶誕城15日晚間點燈開城，將持續維持到2020年元旦；今年主燈秀特色為結合3D光雕投影及雷射光束，投射於市府大樓及板橋車站大樓。圖為耶誕城14日晚間試燈情形。中央社記者黃旭昇新北市攝 108年11月15日

（中央社記者黃旭昇新北15日電）2019新北歡樂耶誕城今天晚上舉行點燈開城儀式，將持續維持到明年元旦；今年特色為結合3D光雕投影及雷射光束，投射於市府大樓及板橋車站大樓，打造出「雙塔一樹」聲光氣勢。

新北市府今天晚上在市民廣場舉辦「2019新北歡樂耶誕城」點燈儀式，邀偶像團體松村沙友理與高山一實擔任點燈嘉賓。

市府說，今年共有奇幻藝術裝置「光影迷宮」、「森林沐浴」、「冰雪奇蹟」等，現身新北魔法耶誕城。

耶誕點燈開城秀後，市民廣場還有童趣嘉年華，桑塔熊、代言人「新北小客」玩偶，陪大家同樂。

觀光旅遊局表示，今年光影投射面積是歷屆活動最大面積，將市民廣場耶誕樹主燈及市府大樓的牆面光雕投影，串聯台鐵板橋車站南面外牆雷射燈光秀，打造「雙塔一樹」的聲光體驗。

投影團隊指出，今年耶誕主燈秀大膽挑戰許多過往較少見的動畫場景，例如，大型水缸、玻璃燒杯實驗室等。此次將主燈「秀格率」由原先的24格，提升至30格製作，讓動畫內容更流暢清晰。

另外，板橋車站站前廣場為「新北魔法森林」燈區，結合藝術、自然與科技，打造出超過6公尺高的仿真森林藝術裝置「森林沐浴」。

市府說，位於市民廣場的「耶誕主燈秀」今天晚上點燈開城後，持續至明年元旦止，每天傍晚5時30分至夜間10時，整點及半點鐘準時展演，為期48天。（編輯：張銘坤）1081115