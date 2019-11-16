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北捷出口音樂節 光影交織成最美耶誕風景

最新更新：2019/11/16 19:36
2019台北捷運出口音樂節16日正式登場，連續兩個週六下午邀請實力派歌手在捷運中山站及雙連站間的爵士廣場開唱，吸引民眾參與。（台北捷運提供）中央社記者陳怡璇傳真　108年11月16日
2019台北捷運出口音樂節16日正式登場，連續兩個週六下午邀請實力派歌手在捷運中山站及雙連站間的爵士廣場開唱，吸引民眾參與。（台北捷運提供）中央社記者陳怡璇傳真　108年11月16日

（中央社記者陳怡璇台北16日電）台北捷運出口音樂節登場，心中山線形公園還有設計師徐福治的裝置藝術作品「彩彩日光」、創作藝術家林彥良的充氣夢想犬等，搭配耶誕燈飾，交織出音樂光影風景。

捷運出口音樂節在今天及23日、連續2個週六下午4時至6時，邀請實力派歌手如鼓鼓呂思緯、許書豪、白安等，在捷運中山站及雙連站間的爵士廣場開唱。

此外，心中山線形公園還有設計師徐福治的「彩彩日光」，運用光影折射的原理，讓日光透過色彩繽紛的裝置藝術折射到地面，並隨著日光漸變呈現不同光影，讓經過的人們都能停下腳步來踩踩日光。

而創作藝術家林彥良創作的身長6公尺Mr. Cloudy充氣夢想犬則以幽默的姿態攀上捷運行政大樓；還有以大片天幕燈飾妝點的爵士拱橋，都是打卡熱點。

北捷表示，出口音樂節從2008年開始舉辦，希望讓大家放慢步調、享受生活，並只要於心中山線形公園的月光森林、爵士廣場，拍攝裝置藝術及耶誕燈飾，拍照打卡加指定Hashtag，就能兌換限量紙膠帶與活動優惠本，每場次限量300個，換完為止。（編輯：張銘坤）1081116

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