漫畫澎湖史生動活潑 澎縣府分送國小推廣

（中央社澎湖縣19日電）描繪澎湖發展史的「漫畫澎湖史」，圖文並茂、生動活潑，近日在澎湖縣政府的首長讀書會後，受到關注，縣政府計畫在各國小推廣，將加印分送，讓小朋友們能更了解家鄉歷史。

「漫畫澎湖史」一書，是由澎湖海巡隊艇長陳俊元以漫畫創作，以生動活潑的漫畫、搭配逗趣的人物和簡潔文字，來呈現澎湖史。內容有遠古時代、漢人來了、遇見紅毛番、施琅傳奇、法蘭西人、軍國日本和進步中的菊島等7大主題，是一本了解澎湖歷史的最佳入門書，縣政府近日計畫在各國小推廣。

澎湖縣政府文化局長王國裕表示，這本「漫畫澎湖史」，是文化局早在10餘年前出版，最近因縣府的讀書會後，頓時變得很搶手，縣府所屬各單位也都作為員工研讀的題材，文化局藏書被索一空，目前已趕緊加印8000本，將分送給縣內各學校的小朋友，每人一冊，來瞭解澎湖發展歷史。

「漫畫澎湖史」的作者陳俊元多年前參加澎湖文化局的古蹟巡禮時，發現澎湖的發展歷程底蘊深厚，但在圖書館的藏書中，澎湖小朋友較少看到家鄉故事，因而決定以自己的漫畫專長來創作，並獲得文化局的支持，至於所獲的稿費，也全數捐贈給文化局。（編輯：謝雅竹）1081119