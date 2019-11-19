老榮民賣房捐款行善 獲頒全國好人好事代表

新竹榮家89歲榮民劉明芝（中）日前捐出賣房所得新台幣700萬元，獲今年全國好人好事代表「八德獎」殊榮肯定，劉明芝19日受訪時感謝國家，並表示相信社會上還有很多好人和好事。（新竹榮民之家提供）中央社記者郭宣彣傳真 108年11月19日

（中央社記者郭宣彣新竹市19日電）新竹榮民之家劉明芝日前賣房捐出所得新台幣700萬元，善行獲全國好人好事代表「八德獎」殊榮。劉明芝今天表示，將花不完的錢分給需幫助的人，沒多了不起，感謝國家頒獎。

108年度全國好人好事代表「八德獎」，共有31人獲獎，其中，89歲的劉明芝為最年長的一名。日前，劉明芝也獲退輔會頒發象徵榮民最高榮譽「榮光專業一等獎章」。

劉明芝說，他18歲時隨軍來台，民國45年退伍後，擔任清潔隊員達34年。期間，他為了購屋，平常一餐只吃一顆饅頭配白開水，在民國75年，存約80餘萬元，在台北萬華購買一間20餘坪的小公寓。

劉明芝表示，他沒有受過好的教育，在戰火中長大，退役後在清潔隊工作，常工作到半夜，就為吃頓飽飯。現在年紀大了，眼睛看不到，有榮家照顧，臨老不會挨餓受凍，讓他再次擁有家的感覺，「真正有了親人」，非常感恩。

新竹榮家主任陳桂美指出，去年，劉明芝因身體狀況不佳，轉住新竹榮家，並把小公寓賣掉所得700萬元，全數捐贈給榮家及榮民榮眷基金會，用以改善清寒榮民生活及榮家設施。

陳桂美表示，劉明芝沒有娶妻、沒有子女，他儉樸一生，甚至沒有出國過，但行善大方。這次獲獎消息傳回榮家，讓榮家所有工作同仁和住民歡欣不已。（編輯：屈享平）1081119