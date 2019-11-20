蔡壁如提刪協商制度 北市議會暫緩政黨協商

台北市議會20日舉行定期大會，民進黨議員提及北市府顧問蔡壁如曾說若進立院要刪除協商制度，認為是汙衊議會，要求市府說明立場；國民黨議員也認同。市議會決議先暫緩政黨協商制度。中央社記者張皓安攝 108年11月20日

（中央社記者劉建邦台北20日電）台北市議會今天召開大會，民進黨議員提及北市府顧問蔡壁如曾說若進立院要刪除協商制度，認為是汙衊議會，要求市府說明立場，國民黨議員認同。市議會決議先暫緩政黨協商制度。

蔡壁如日前被列入台灣民眾黨不分區立委時，對外受訪提到，她若能順利進入立法院，盼能刪除黨團協商制度，希望回歸委員會專業審查，不要政黨協商。

北市議會今天召開大會討論市府總預算等案。民進黨議員李建昌發言時說，蔡壁如日前提到進立院要廢除政黨協商，是汙名化協商制度，議會審查市府總預算等案時，若議員有意見，可透過政黨協商，讓市府了解議員建議，蔡的說法是汙衊議會及協商制度，讓外界認為協商是利益交換。

議員梁文傑表示，蔡壁如為市府顧問間接代表市府，要求蔡應收回說法或直接請辭顧問。

國民黨議員王鴻薇指出，議會政黨協商制度不只黨團代表可出席，沒有黨團的議員也能參與發表意見。藍綠議員要求市府應說明立場，否則應先停止政黨協商。

議長陳錦祥表示，議會的政黨協商制度行之多年，透過協商讓市府了解各黨派議員對預算案的意見，要求市府先說明立場，目前先暫緩政黨協商。列席的副市長黃珊珊指出，會跟市長柯文哲報告議會意見。

市議會秘書處表示，政黨協商屬議會慣例，向來為各黨派與市府間的溝通平台，許多政策曾透過政黨協商解決，讓市政更順暢。（編輯：張銘坤）1081120