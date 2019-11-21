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北市抽查大型百貨賣場公安 2業者違規遭罰

最新更新：2019/11/21 11:31

（中央社記者劉建邦台北21日電）為保障民眾消費安全，台北市政府今天公布抽查35間大型百貨及賣場公安狀況，有2間百貨公司因防火鐵捲門無法緊閉，各遭罰新台幣12萬元，經複查後業者已改善。

台北市法務局與建築管理工程處召開記者會，消保官楊麗萍說，各大百貨公司、賣場週年慶活動開跑，為保障民眾消費安全，從9月24日至10月底抽查35間超過1600坪的大型賣場及百貨公司。

她進一步指出，35間業者在消防安全設備檢查皆合格，有2間業者在初檢時則發現防火區域鐵捲門有閉合不全及無法正常起降狀況，分別是敬業三路的ATT 4 Recharge及北安路的美麗新廣場，建管處依建築法規定各罰12萬元，並要求限期2天改善。

楊麗萍說，若防火區域防火鐵捲門有閉合不全等狀況，賣場發生火災時，可能影響民眾逃生避難，間接造成公共危險，2間業者經建管處派員複查後已改善完畢。

她強調，依過去稽查經驗，百貨公司週年慶期間，業者常在安全梯堆置貨物。雖然這次聯合稽查未發生類似違規情況，但呼籲民眾逛街時發現賣場內安全門梯、逃生避難動線、防火捲門下方有違規擺攤或堆雜物，可打市民熱線1999檢舉。

建管處表示，2間違規業者可能是因平時疏於保養，才造成防火鐵捲門有閉合不全狀況，已告知業者平時應注意防火器材保養，也不可在安全梯等處堆置物品。（編輯：洪學廣/李亨山）1081121

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