婦人牽機車被風吹倒遭壓住 暖警揹回警所助送醫

新竹縣一名65歲方姓婦人20日牽車時被風吹倒遭機車壓住，警員楊昱彥助方婦脫困，並揹回派出所休息、協助送醫，方婦21日感謝警方的協助，直說「超暖心」。（警方提供）中央社記者郭宣彣傳真 108年11月21日

（中央社記者郭宣彣新竹縣21日電）新竹縣一名65歲方姓婦人昨天牽車時被風吹倒遭機車壓住，警員楊昱彥前往助方婦脫困，並揹回派出所休息，路過民眾把過程拍下並在臉書貼文，網友今天留言直呼「真的是暖警」。

新竹縣警察局竹東分局表示，昨天上午11時，方姓婦人在竹東鎮中興路附近牽機車準備返家時，剛好吹起一陣風，而機車被風吹倒壓住她，動彈不得。路過民眾發現，向附近的二重埔派出所通報，值班警員楊昱彥立即前往協助。

警方表示，楊昱彥扶起方婦並將機車放置安全地方，不過，因方婦雙腳嚴重瘀青、腫脹，無法行走，但當時氣候不佳、氣溫偏低，且車流量大，楊昱彥決定先將方婦揹回派出所休息，協助送醫。

警方指出，當時恰好有民眾因拾獲手機到派出所報案，看到警察揹著婦人回派出所，相當感動，並拍下照片貼文至臉書社團「新竹爆料公社」，引起網友熱議，感謝警方的協助。方婦今天也再次感謝警方的協助，直說「超暖心」。（編輯：李錫璋）1081121