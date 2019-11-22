草屯幸福巴士將上路 偏鄉大眾運輸添生力軍

南投縣政府與草屯鎮公所向公路總局爭取補助購置巴士，12月2日將正式開通「幸福巴士」以滿足居民交通需求，草屯鎮長簡景賢（前右3）等人22日出席通車剪綵儀式。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 108年11月22日

（中央社記者蕭博陽南投縣22日電）南投縣政府與草屯鎮公所向公路總局爭取補助購置2輛20人座巴士，12月2日將開通草屯「幸福巴士」，除接替客運業者停駛路線缺口，更進一步擴大範圍，滿足偏鄉居民交通需求。

彰化客運路線6922「草屯－南埔－半路店」營運許可證11月底到期後不再續營，為照顧偏遠地區民眾需求，交通部公路總局、南投縣政府整合資源，由草屯鎮公所規劃3條「幸福巴士」路線，公路總局補助購置2輛中型巴士，將於12月2日上路，草屯鎮公所今天舉辦通車儀式。

草屯鎮長簡景賢表示，6922路線停駛將造成南埔、坪頂等居民不便，經縣府積極爭取獲得補助添購全新中型巴士，將開闢路西線、路東1線、路東2線共3條固定路線，平日行經南埔、坪頂、北勢湳、頂崁、石川、北投、敦和、新庄、頂茄荖等聚落，免費又方便。

南投縣政府工務處指出，縣內草屯鎮、中寮鄉、集集鎮、埔里鎮、信義鄉、魚池鄉投入開辦「幸福巴士」服務在地居民，全縣已有10輛巴士加入營運行列，縣政府除與鄉鎮公所分攤配合款，每年也補助每輛車新台幣8萬元到10萬元保養維修費。

公路總局運輸組長劉育麟表示，由於人口老化、偏鄉地區公共運輸資源不足，且公路客運業者考量成本逐步停駛偏遠地區路線，因此，公路總局積極推動「幸福巴士」方案，今年也推動高雄市、台南市、屏東縣、花蓮縣完成規劃並通車，將持續照顧偏鄉居民交通需求。

台中區監理所長劉英標說，南投縣中寮鄉也規劃「幸福巴士」共3條路線，11月27日將舉行通車典禮、12月2日通車行駛，期望草屯鎮、中寮鄉「幸福巴士」行駛上路後，能為當地民眾打造便利公共運輸環境。（編輯：戴光育）1081122