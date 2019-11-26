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防火巷建廁所不甩取締 中市府：違建部分先拆除

最新更新：2019/11/26 13:50

（中央社記者趙麗妍台中26日電）台中市東區立德街一處防火巷最近遭檢舉違法興建廁所，但施工單位不理市府口頭制止，左鄰右舍憂心影響公共安全，中市府回應，已派員制止，後續違建部分將優先拆除。

台中大雅違章工廠火警造成2消防員殉職，台中市議會今天召開都建水業務質詢，民進黨籍市議員邱素貞指出，東區立德街一處防火巷，最近有人違法興建廁所，市府要求停工，但業者不理會仍繼續施工，甚至將通道上浪板鋪上水泥，由於此處過去曾發生過火警，住戶憂心安全無保障。

邱素貞表示，防火巷依規定稱為「防火間隔」，目的在阻止火災延燒蔓延，確保鄰棟建築物安全，業者明目張膽在大樓防火通道興建廁所，民眾驚慌不已，究竟是目無法紀，還是公權力不彰。

都發局長黃文彬回應，市府11月22日到現場查勘，並立即勒令停工，但議員反映業者週六、日又再施工，市府11月25日「再派員」制止施工，施工中違建部分將依規優先拆除。

黃文彬指出，市府將再派員到場確認是否有其他違規情事，因為是施工中違建，採即報即拆，維護市民公共安全。（編輯：洪學廣/李亨山）1081126

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