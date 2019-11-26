葫蘆墩公園花博美景不再 中市府：編列預算維護

（中央社記者趙麗妍台中26日電）台中花博豐原葫蘆墩公園整治軟埤仔溪打造「水岸花都」，無黨籍台中市議員陳清龍今天批評，後花博時期成「水乾花枯」，中市府表示，已編列預算維護，相關改善工程明年可完工。

台中世界花卉博覽會三大園區之一的豐原葫蘆墩公園因整治軟埤仔溪，成為唯一有水的花博展區。陳清龍在市議會都建水業務質詢上出示他實際走訪的照片，公園內雜草叢生，軟埤仔溪道也長滿雜草。

陳清龍表示，為不讓葫蘆墩公園成為花博限定，花博尚未結束他就向市府建議「保留足跡館」「爭取專款維護公園」，如今足跡館保留，但從明年預算書中卻未見葫蘆墩公園專款維護的經費。他痛批，新市府團隊無心照料，甚至打算擺爛，使得當初爭取、花費許多心力都付諸流水。

市府建設局長陳大田表示，目前已編列新台幣780萬元進行花草樹木維護，也針對座椅、裝置藝術、燈設等投入約200萬元維護費用，保全費用則另額外投注280萬，保障市民休憩安全。

水利局指出，軟埤仔溪在花博期間由水利會增供水源，目前恢復輪灌機制，水源較不穩定，導致原水閘門設計排洪反應慢，為增加排洪預警時間，同時兼顧滯洪池需於活動蓄水需求，正規劃改善措施。

水利局表示，將在溢流井排水箱涵兩側新增開孔及制水門，讓滯洪池在平日可維持水深約1.5公尺，增加平日水域景觀亮點，更強化即時豪大雨時的防洪應變能力，相關改善工程預計明年汛期前可完工。（編輯：謝雅竹）1081126