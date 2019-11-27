彰縣推骨質密度篩檢車 65歲以上長輩免費檢查

彰化縣衛生局與中華民國骨質疏鬆症學會合作，學會捐贈骨質密度測定儀，衛生局將原有的肺功能篩檢車改裝成骨質密度篩檢車，彰化縣長王惠美（左5）27日宣布篩檢車正式啟用，為長輩們的健康把關。中央社記者吳哲豪彰化攝 108年11月27日

（中央社記者吳哲豪彰化27日電）彰縣衛生局與中華民國骨質疏鬆症學會合作，學會捐贈骨質密度測定儀，衛生局將原有肺功能篩檢車改裝成骨質密度篩檢車，長輩們可省下600到2000元的檢查費用，免費做檢查。

彰化縣衛生局今天在彰化市成功社區開記者會，宣布推動社區骨質密度巡迴篩檢服務，出席記者會的有彰化縣長王惠美、彰化縣衛生局長葉彥伯等人。

王惠美致詞時說，跌倒是長者發生事故死亡原因的第二名，很多長者因為肌肉無力或是骨質密度下降，容易跌倒，骨本如果充足加上肌力鍛練好，長者發生意外機率就會降低，縣府期盼透過骨質密度篩檢，讓長者們了解自己骨質狀況。

葉彥伯指出，以往在幫縣內長輩們進行骨質密度篩檢，都是採用定量超音波儀，如果檢測出異常，再轉到大醫院接受檢查，這次學會捐贈的是雙能量X光吸收儀，如果到醫院自費檢查，約需花新台幣600元到2000元。

葉彥伯說，篩檢服務對象為設籍在彰化縣65歲以上長者，從12月1日起，骨質密度篩檢巡迴車將先巡迴彰化200多個C級巷弄長照站，同時開放社區關懷據點、社區發展中心、老人會等申請定點服務，提供長者骨質密度巡迴篩檢服務，希望讓長者就近受到最好照顧。（編輯：洪學廣/李亨山）1081127