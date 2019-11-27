新豐自行車道通往新屋斷點1公里 地方盼串連

新竹縣新豐紅樹林自行車道跨越福興溪連接至桃園市新屋綠色隧道自行車道，但在坡頭漁港附近有1公里斷點，民進黨籍立委邱泰源新竹服務處主任王誠緯（右2）、新竹縣議員吳傳地（右）、竹縣立委參選人周江杰（左）等人，27日邀請海洋委員會前往會勘，盼規畫串連改善。（翻攝畫面）中央社記者郭宣彣新竹縣傳真 108年11月27日

（中央社記者郭宣彣新竹縣27日電）新竹縣新豐紅樹林自行車道全長約5公里，通往桃園新屋綠色走廊自行車道，卻在坡頭漁港附近有1公里斷點。立委邱泰源服務處今天與官員會勘，將提桃竹濱海自行車道串連規劃。

立委邱泰源新竹服務處主任王誠緯表示，新竹縣新豐紅樹林自行車道跨越福興溪連接至桃園市新屋綠色隧道自行車道，自行車道全長約5.23公里，但在新豐鄉的坡頭漁港，自行車道出現斷點約有1公里。

王誠緯說，往往騎單車在新豐紅樹林自行車道，抵達坡頭漁港的北邊後，就因斷點得繞路騎很危險，未來若能改善新豐與新屋以串連自行車道，也能保障用路人的安全。

民進黨新竹縣第一選區立委參選人周江杰今天也陪同會勘，他表示，近年國內自行車運動廣受歡迎，若能成功將此路段串連，將對地方觀光帶來正向發展。

也到場會勘的海洋委員會海洋資源處副處長郭進興表示，針對未來相關建設等經費問題，將帶回研議討論，為地方協助爭取建設。（編輯：李錫璋）1081127