更多編輯台推薦新聞：
高以翔驟逝非首例 中國競技型娛樂節目意外頻傳
娛樂

高以翔驟逝非首例 中國競技型娛樂節目意外頻傳

影片／雷納德喬治雙槍合璧 快艇撞翻獨行俠奪6連勝
運動

影片／雷納德喬治雙槍合璧 快艇撞翻獨行俠奪6連勝

專題／當AI碰上工廠老鳥 傳統產業翻轉刻板印象
產經

專題／當AI碰上工廠老鳥 傳統產業翻轉刻板印象

香港反送中局勢一次看
專題

香港反送中局勢一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

新豐自行車道通往新屋斷點1公里 地方盼串連

最新更新：2019/11/27 18:36
新竹縣新豐紅樹林自行車道跨越福興溪連接至桃園市新屋綠色隧道自行車道，但在坡頭漁港附近有1公里斷點，民進黨籍立委邱泰源新竹服務處主任王誠緯（右2）、新竹縣議員吳傳地（右）、竹縣立委參選人周江杰（左）等人，27日邀請海洋委員會前往會勘，盼規畫串連改善。（翻攝畫面）中央社記者郭宣彣新竹縣傳真　108年11月27日
新竹縣新豐紅樹林自行車道跨越福興溪連接至桃園市新屋綠色隧道自行車道，但在坡頭漁港附近有1公里斷點，民進黨籍立委邱泰源新竹服務處主任王誠緯（右2）、新竹縣議員吳傳地（右）、竹縣立委參選人周江杰（左）等人，27日邀請海洋委員會前往會勘，盼規畫串連改善。（翻攝畫面）中央社記者郭宣彣新竹縣傳真　108年11月27日

（中央社記者郭宣彣新竹縣27日電）新竹縣新豐紅樹林自行車道全長約5公里，通往桃園新屋綠色走廊自行車道，卻在坡頭漁港附近有1公里斷點。立委邱泰源服務處今天與官員會勘，將提桃竹濱海自行車道串連規劃。

立委邱泰源新竹服務處主任王誠緯表示，新竹縣新豐紅樹林自行車道跨越福興溪連接至桃園市新屋綠色隧道自行車道，自行車道全長約5.23公里，但在新豐鄉的坡頭漁港，自行車道出現斷點約有1公里。

王誠緯說，往往騎單車在新豐紅樹林自行車道，抵達坡頭漁港的北邊後，就因斷點得繞路騎很危險，未來若能改善新豐與新屋以串連自行車道，也能保障用路人的安全。

民進黨新竹縣第一選區立委參選人周江杰今天也陪同會勘，他表示，近年國內自行車運動廣受歡迎，若能成功將此路段串連，將對地方觀光帶來正向發展。

也到場會勘的海洋委員會海洋資源處副處長郭進興表示，針對未來相關建設等經費問題，將帶回研議討論，為地方協助爭取建設。（編輯：李錫璋）1081127

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報