鳳山溪魚群暴斃 高市開鍘兩排污食品業者

高雄市環保局獲報，在鳳山溪建國路大智陸橋河段有死魚漂浮，稽查人員27日沿鳳山溪上游稽查，果然查獲2家食品製造業者逕將廢水排入鳳山溪造成污染，是魚群暴斃主因。（高雄市政府提供）中央社記者王淑芬傳真 108年11月27日

（中央社記者王淑芬高雄27日電）追緝廢污水排放，高雄市陸、空聯手，仍有業者心存僥倖任意排放。環保局今天沿鳳山溪上游稽查魚群暴斃原因，查獲2食品業者將廢污水逕排放入河川，已依廢清法裁處。

高雄市政府環保局昨天接獲通報在鳳山溪建國路大智路橋河段有死魚漂浮。稽查人員今天沿鳳山溪上游稽查，果然查獲2家食品製造業者逕將廢水直接排入鳳山溪造成污染，是魚群暴斃的主因。

環保局科長林燦銘告訴中央社記者，業者將未經處理的有機廢污水逕排入鳳山溪，廢水來自於團膳及水產加工業者的排放。不過，他也表示，部分死魚也可能是河水量少、溶氧量不足所致。

林燦銘指出，稽查確定是業者違法排污，且造成鳳山溪水色異常，依廢棄物清理法規定，裁處新台幣6000元到300萬元。至於河川溶氧量不足的問題，環保局表示，時序進入枯水期，河川缺乏水源補注，基流量偏低，導致部分河段出現魚隻擱淺死亡。

環保局說，為遏止事業工廠廢水非法排入鳳山溪，將劃定鳳山溪中上游為水污染管制區，預定年底公告；未來只要有污染水體行為，不論個人或工廠都可依水污法開罰，列管事業單位最高可罰2000萬元；查獲違規排放嚴重者將一併移請檢警刑事偵辦。（編輯：孫承武）1081127