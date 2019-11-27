南迴屏東至台東隧道命名 兩地鄉民協商無共識

（中央社記者盧太城台東縣27日電）南迴公路拓寬工程屏東草埔至台東安朔隧道，暫命名草埔隧道。但隧道北端出口的台東達仁鄉希望命名和台東有連結，25日公路總局邀請屏東獅子鄉和台東達仁鄉協調，但沒有結果。

負責施工的公路總局西濱南工處今天表示，25日邀請屏東獅子鄉和台東達仁鄉兩地鄉民協調，隧道名稱有草埔、排灣草埔及新提出的草埔森永等3個名稱，兩鄉代表團仍對各自提出的名稱有所堅持，最終沒有達成共識，近期還是希望召開協商會議，和兩鄉進行磋商圓滿解決。

隧道位置剛好位在兩鄉行政區域之間，獅子鄉堅持用草埔或排灣草埔命名，達仁鄉則希望能和台東這邊有連結，公路單位去年10月邀請兩鄉協商，迄今3次協商未果。

南迴公路拓寬工程主要分3個部分，台東市至達仁鄉安朔的的截彎取直工程、安朔至草埔隧道北端高架橋、草埔隧道。草埔隧道工程即將完工，全線預計12月20日通車。不過，台東達仁鄉安朔、森永兩地村民對「草埔隧道」的命名有意見。

達仁鄉民代表吳明忠日前在臉書貼文，對即將通車的草埔隧道命名提出質疑。包括命名之初為何沒顧及「雙東（屏東、台東）」居民意見，尤其是居住台東森永村及安朔村居民的感受，堅持取名「草埔隧道」。

吳明忠表示，屏東縣出口為草埔村，但開闢這條路遭破壞的生態、傳統領域卻是達仁鄉的安朔村、森永村，對部落族人來說，如此命名真是情何以堪。（編輯：謝雅竹）1081127