協助海砂屋住戶重建 北市4項精進作為

（中央社記者劉建邦台北29日電）台北市都市發展局統計，全市公告列管的海砂屋有3407戶，其中須拆除重建有3040戶。都發局長黃景茂今天宣布4項精進作為，盼可協助海砂屋住戶重建。

北市都發局舉辦「都更危老2.0記者會」，會中宣布目前公告列管海砂屋有58件共3407戶，包含須拆除重建有49件共3040戶，可補強有9件共367戶。

黃景茂說，近年地震頻繁，海砂屋結構可能每況愈下，推出4項精進作為，包含拆除重建海砂屋基地劃定為都更地區、列管超過5年海砂屋在限期內拆除重建可享容積獎勵、駐點各行政區都更工作站全力輔導海砂屋重建、訂定強拆海砂屋判定標準，盼能協助海砂屋住戶更新重建。

黃景茂表示，已邀集建築師、土木技師及結構技師公會，研議訂定「台北市高氯離子混凝土建築物優先強制拆除原則」，明定海砂屋須強拆的判定標準。

建管處長張明森提到，目前僅有位於大度路3段共24戶的海砂屋須強制拆除，另外，在天母東路91巷、松山路的海砂屋，分別有30戶、35戶，需重新鑑定，若達到海砂屋標準才會強拆。

媒體詢問關於須拆除重建的海砂屋仍有3040戶，何時可解決。黃景茂僅表示，海砂屋住戶辦理自拆時，常遇到有部分住戶不同意，所以無法強拆，此外，住戶也會擔心住家重建時無處可去，市府後續將研議推出配套措施，像把社會住宅作為中繼住宅等作法。（編輯：張銘坤）1081129